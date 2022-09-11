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鄰居送吃過的月餅！他拆封「見超噁1幕」氣炸　網喊扯：中毒算誰的

▲中秋節,月餅,送禮,禮盒。（圖／記者許宥孺攝）

▲鄰居送來一盒已吃過的月餅。（示意圖／記者許宥孺攝）

記者施怡妏／綜合報導

中秋節除了烤肉，也要吃月餅應景一下，一名男網友表示，鄰居偶爾會送零食餅乾，不過前兩次都是送過期的食物，讓他超傻眼，這次中秋節鄰居也送上月餅禮盒，雖然食物沒有過期，但卻是「已開封」的狀態，而且還已經吃過了，讓他超傻眼，忍不住怒轟「不覺得很噁心嗎？」

原PO在臉書「匿名2公社」發文，鄰居偶爾會送零食餅乾給媽媽，第一次送很多東西，他吃了幾口之後，無意間看見包裝，才發現食物早已過期一年多了，「立刻吐出來，心裡想說應該是無意的」。第二次鄰居一樣送了很多東西，因為有了第一次的教訓，他這次先看了包裝，「果然過期了半年多」。

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▲▼ 。（圖／翻攝自FB匿名2公社）

▲原PO越想越氣。（圖／翻攝自FB匿名2公社）

他向爸媽抱怨「鄰居是故意的」，但是爸媽卻認為沒差，還將過期的食物都吃光。今年中秋節，鄰居也送上月餅，雖然這次沒有送過期的，但包裝明顯已經拆封過，打開來一看，月餅竟然被吃過，「3顆一條，都被各吃了一顆」，他看了怒火燃燒，「不覺得拿已經拆封過又吃過的東西送禮很噁心嗎？到底是故意還是無心的？」

貼文曝光後，網友們直呼扯，「誇張，當老人家是回收桶喔」、「這種行為是瞧不起人吧，這麼多次了，要是我會問他，你家沒垃圾桶嗎，為什麼每次都要拿來請我家幫你丟」、「誇張，送禮還送開封過的，要是中毒算誰的」、「禮尚往來，把媽媽冰箱冷凍庫冰了N年的食物也送給鄰居」、「疫情這麼嚴重，別吃了吧，收集起來，送還給他們」、「這種全部留起來，然後一次還給他們」。

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中秋節月餅噁心匿名2公社

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