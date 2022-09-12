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「拯救地球你我他」親子舞台劇到台東　9／16開放網路免費索票

▲「拯救地球你我他」親子舞台劇巡迴展演到台東。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲「拯救地球你我他」親子舞台劇巡迴展演到台東。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

「拯救地球你我他」親子舞台劇，將於10月7日晚間7點在台東縣府文化處藝文中心演出。9月16日中午12點起開放網路索票(https://reurl.cc/nODgqd)，共1100張票券，每人限登記4張，索完為止，憑票即可免費入場。

環保局說明，「拯救地球你我他」環境教育親子舞台劇，是以《何處是我家？幫領角鴞蓋個家》、《緣來蛙抵嘉》及《來自北極的一封信》3本環境教育繪本為素材，將內容寓意及環境教育元素巧妙地融合舞台劇，串聯「地球暖化」、「節約用電」、「特色生物棲地破壞」、「空氣汙染」等議題，引導觀眾了解環境保護必須從你我做起，將於9月16日開放網路索票，每人限登記4張，每場需憑登記成功紀錄(將以email通知換票入場)，一人1券，憑票即可免費入場。演出結束後，另有抽獎活動，還可免費看劇，機會十分難得。歡迎大小朋友一起來參加。

環保局呼籲，環境保護觀念應從小扎根，小朋友就是我們地球的未來，舞台劇呈現了環境議題的多元面向，告訴現場的大小朋友環保行動已不再分你我，每個人都可以是拯救地球的超級大英雄，歡迎一起來參與！

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