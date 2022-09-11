受中度颱風梅花影響　台東縣府劃定限制管制區今日15時起生效

▲台東縣府劃定限制管制區11日15時起生效。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導



今年編號第12號的中度颱風梅花暴風圈正逐漸進入台灣東半部海面，台東縣政府11日公告劃定向陽山等區域為管制區，並自下午15時起生效，限制或禁止民眾進入，違者將依法舉發，處罰5萬元以上、25萬元以下罰鍰，敬請民眾注意。

針對中颱梅花中央氣象局在今天上午8時30分發布海上警報，目前中心位置在北緯 22.8度，東經 124.4度，即在鵝鑾鼻的東北東方約380公里之海面上，以每小時8公里偏慢速度，向北北西進行動，其暴風圈逐漸進入台灣東半部海面，並對台灣東半部海面構成威脅。

同時縣府也緊急依災害防救法第三十一條第一項第二款前段規定，公告劃定「向陽山區及大武山區、各河川溪流水域（含土石流潛勢溪流）、長濱至大武暨蘭嶼、綠島沿線之海岸、漁港等區域範圍」，為限制或禁止人民進入或命其離去之範圍。

為確保民眾生命財產之安全，非持有通行證或應緊急避難之需要者，請民眾於颱風來襲期間，不得進入從事登山、健行、溯溪、戲水、觀潮、垂釣及捕魚等活動，如違反規定將依法進行舉發，處5萬元以上、25萬元以下罰鍰，並自111年9月11日下午15時起生效，以維縣民安全。

同時縣府也強制要求公告縣內各港口（泊、區）、岸際(高潮線起向臨陸側100公尺內，住宅區及海堤線內除外)列入管制區，禁止船（筏）出海作業（除救難船外），並立即強制縣內各港口(泊區)大陸船員暫置漁船進港避風及船員上岸安置(陸上警報發布)，由海巡單位執行各商、漁港(泊區)各式船舶進出港管制措施，各山區、各河川溪流水域（含水石流潛勢溪流），應禁止人民從事各項危險活動，違反災害防救法第31條第1項第2款、第3款規定所製作之公告內容，協助執行之人員得依行政法第27條規定，以間接強制或直接強制方式執行。