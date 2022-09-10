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風起原舞市區最大場　9／9熱鬧登場

▲風起原舞市區最大場9日熱鬧登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲風起原舞市區最大場9日熱鬧登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府主辦「2022年風起原舞部落」展演活動，9日起一連3天中秋連假回到市區波浪屋舉行，也特別安排邀請金曲獎得主桑布伊，以及夏威夷呼拉天使藝術團等2支南島語族表演團體及歌手或樂團演出，並有許多在地美食及DIY手工藝攤位，讓全國鄉親一起體驗原住民歌舞及美食料理。

中秋連假3天展演回到市區舉辦，邀請來自國外的南島語族表演團體歐拉大溪地表演團、Katari吉里巴斯南島文化表演團、夏威夷呼拉天使藝術團、原住民歌手桑布伊、邱軍、žž瑋琪、舞炯恩、赤族-亞力山大、禮韋、拉卡·巫茂、查勞．巴西瓦里、HiJay Maro、卑南青春歌謠隊、高山舞集、微醺開根等共18組演出團隊。⁡

此外，也邀請許多在地美食，有純正的義式手工餅皮結合原風食材的「32號餐館」，還有豬肉經過小米酒釀醃漬後再利用燻烤製造三種不同口感的「逸情煮夫-談感情」，以及擁有天然山泉水的土地上採用無農藥方式栽種檸檬的「舞賽檸檬號」擺設市集，邀請台東部落大學的老師擺設攤位做工藝體驗，積極復振弓箭文化的岩岡工藝社射箭體驗、九鳥陶燒的陶作DIY體驗活動等。⁡

9日活動由新馬蘭文健站長者演出揭開序幕，隨後登台的夏威夷呼拉天使藝術團、歐拉大溪地表演團，雖為居住在台灣的外國友人，不過，曼妙舞姿彷彿僅用一秒鐘時間就將大家帶到夏威夷或大溪地，而在卑南青春歌謠隊、高山舞集等在地樂團的帶領下，台下的觀眾及遊客跟著音樂搖擺或圍圈舞蹈，宛如置身在部落參加豐年祭，大家嗨翻台東波浪屋。10日晚上將有原住民歌手桑布伊、查勞．巴西瓦里、邱軍、拉卡·巫茂等歌手演唱，歡迎民眾踴躍前來感受歌舞魅力。

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