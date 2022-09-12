蔡政府刁難疫苗補償沒人性？　民進黨團駁：專業機關做審查

▲民進黨立委吳玉琴。（資料照／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨立法院黨團12日上午舉行記者會批評，蔡政府故意刁難打疫苗受害者的補償，沒有人性；對此，民進黨立院黨團副書記長吳玉琴在黨團記者會後受訪說，這部分有相關專業機關在做審查，國民黨團這樣的指控不尊重專業。

國民黨團今天上午舉行記者會指出，有許多民眾在打完疫苗後出現嚴重不良反應，其中數千人提出疫苗受害救濟申請，卻遲遲等不到任何審議結果，批評蔡政府只心繫選舉，忙著打擊異己，完全不顧人民死活；疫苗施打受害人陳宏宇會中說明，從申請「預防接種受害救濟」迄今，近10個月完全沒有任何消息。

對此，吳玉琴今天上午在黨團記者會後答覆媒體提問說，這部分有相關專業機關在做審查，過程中當然有其嚴謹度，這是中央政府不會去干預的事情，因為它就是交給專業去做相關的判斷，國民黨團這樣的指控不尊重專業。

民進黨團副幹事長黃世杰補充，國民黨團這兩週拿很多個案出來開記者會，進行全面性的指控，事實上，不管是對染疫者、施打疫苗出現不良反應者，現行法律都有相關制度，也必須尊重專業醫師、科學檢驗，來做最後的判定，這才是維持制度的方法，至於個案的問題，相關主管機關也都看到了，會針對制度面檢討改進，但並不能說「跟著制度走」是沒有人性。