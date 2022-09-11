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「朱立倫已失去2024總統門票」　學者分析專訪內容：得了幼稚病

▲▼國民黨全代會,黨主席朱立倫致詞。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨主席朱立倫。（資料照／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

國民黨主席朱立倫接受德國之聲專訪，過程中被問到是否有意參選總統，他則回應，「謝謝你的採訪，時間到了」，打斷專訪。台灣師範大學政研所教授范世平分析，相對於總統蔡英文6年面對這麼多國內外問題，從沒氣急敗壞，而朱立倫的拔麥走人，讓他失去了未來參選總統的資格，並分析整段訪談內容，認為是得了嚴重的「幼稚病」。

德國之聲6日刊出專訪內容，針對國民副主席夏立言在共軍軍演期間訪問大陸，朱立倫表示，如果都不做的話，什麼都不會發生，目前大約100萬台灣人生活在大陸，這些人沒有得到政府的任何關注，所以作為一個負責任的政黨，在這個關鍵時刻，雖然訪陸會給自己製造麻煩，但是仍然需要關注。其次，如果雙方之間的緊張局勢仍在加劇，那麼北京可能很快就會關閉台灣對其市場的出口。

朱立倫強調，台灣的絕大多數人仍然希望兩岸保持現狀，而德國之聲記者反問，「這並沒有體現在國民黨的支持度上，對嗎？最新的數據顯示你的政黨已經下降到了14%的支持率」，朱立倫則回應，「不要給我們任何從民意調查中得到的錯誤訊息。我們的民意調查仍然可以看到...」，德國之聲記者則打斷，「這是來自受人信賴的政大民意調查」。

朱立倫表示，「你可以看到最近民調，國民黨比起民進黨，民調還在上升。第二個，我想告訴你即將到來的選舉。選舉是最好的民意調查，對嗎？」德國之聲記者反問，「你會競選總統嗎？」朱立倫則重申，即將到來的選舉就是最好的民意調查，而當德國之聲記者想進一步追問是地方選舉又或是總統大選時，朱立倫隨即表示，「謝謝你的採訪。時間到了，謝謝。」

范世平指出，朱立倫談到國民黨副主席夏立言在共軍軍演時訪陸，稱在大陸的台灣人有100萬，兩岸經貿緊密，所以國民黨要關注他們；他後來還多次提到這100萬人。但完全沒回答為何要派人急著訪陸與成果為何，而且現在台灣人在中國還有100萬人？就算這100萬人支持國民黨，在台灣卻得罪了2200萬人。

范世平提到，朱立倫稱，國民黨的立場很清楚的是維持現狀⋯⋯不幸的是，民進黨政府，他不認為他們堅持維持現狀，但蔡英文上台後改變了什麼台海現狀？至少美國不認為，反而指責是大陸破壞了現狀。德國之聲進一步詢問，「但習近平不希望維持現狀，他非常明確地表示想要統一」，朱卻回說，「不要只是聽中共或他們的任何領導人說了什麼，而是去想我們應該怎麼做」，真是得了嚴重的「幼稚病」。

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關鍵字：

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