媒體人預言北市棄保一定發生　他酸「廢話」：但誰得利還很難說

▲陳時中、蔣萬安、黃珊珊。（合成圖／ETtoday資料照）



記者杜冠霖／台北報導

九合一大選進入倒數階段，北市首長之爭尤其激烈，《美麗島電子報》董事長吳子嘉10日曝光近期《自由時報》、《TVBS》以及「國民黨內部」的北市首長民調，並預言棄保一定發生，對此，媒體人逆風的烏鴉酸「這是廢話」，說了等於沒說。重點應該在規模大小，「現在已經很難定義黃珊珊的支持率到底是哪來的。這也就牽連一但大規模的棄保發生，到底對誰有利了。」

台北市長柯文哲8年任期已屆，讓北市首長成兵家必爭之地，立委蔣萬安、前衛福部長陳時中、前副市長黃珊珊三人民調不斷拉鋸，形成「三腳督」局面，而各家民調結果也不盡相同，讓北市選局更加詭譎。

對於北市選情，吳子嘉認為，在台北「三腳督」的情況之下，藍、綠各守基本盤，黃珊珊如果拿超過18％，理論上蔣萬安可能落選、若拿26％，「蔣萬安一定落選」。對於陳時中民調，吳子嘉則強調，但現實情況絕對不到30％，不然陳時中大可持盈保泰，「可以跟大家保證，陳時中現在絕不是這個民調。」

吳子嘉強調，陳時中目前的聲量第一，在正面、負面的聲量都高的情況下，會把選情搞成「藍綠對決」，此時黃珊珊就會被棄保掉，「民進黨就會把黃珊珊的綠票收回來，跟蔣萬安藍綠對決。」

逆風的烏鴉表示，吳子嘉引用了國民黨、自由時報和TVBS三份民調，說今年年底選舉「一定會發生棄保」。他還另外下了個結論，說如果黃珊珊拿超過26%的選票，蔣萬安就會落選。

對於吳子嘉的論點，逆風的烏鴉指出，他的分析，第一是是廢話，第二個不成立。所謂的「棄保」，其實是「策略性投票」的一種。通常只要在複數選區或者單一選區裡有3個以上的候選人，就幾乎一定會有策略性投票的發生，只是規模大小而已。1994、1998年的台北市長選舉，都有棄保也就是策略性投票發生，但結果卻完全不同；原因為何？規模大小不同。

逆風的烏鴉批評，吳子嘉說一定有會棄保，說了等於沒說。重點應該在規模大小。吳子嘉說黃珊珊支持率如果超過26%，蔣萬安就會落選；26%的基本假設，我猜是從1994年的得票而來：那一年三腳督的情況下，陳水扁大概拿到44%，趙少康30%，黃大洲26%，陳水扁勝出。

逆風的烏鴉分析，1994年的情況很難拿來和現在相比。當年陳水扁的得票率，其實是超過民進黨基本盤的；現在國民黨的基本盤，也不會是當年的趙少康加上黃大洲。所以26%這個數字，當然也就不會成立。

逆風的烏鴉指出，所以回到問題的核心，應該是「如果三人得票平均，對誰比較有利」，或者「如果發生大規模棄保，對誰有利」。截至目前為止，這兩個核心問題的討論都沒有具體結論；沒有具體結論的原因，就在於現在已經很難定義黃珊珊的支持率到底是哪來的。於是，這也就牽連一但大規模的棄保發生，到底對誰有利了。

逆風的烏鴉表示，從過去台北市長的選舉歷史看，關於棄保曾發生四種情況。1994棄保情況不明顯，民進黨得利；1998年棄王保馬，國民黨得利；2006棄宋，國民黨和民進黨誰得利很難說。2018年棄姚保柯，但沒有全面發生棄保，對柯有利。黃珊珊的26趴會讓人落選的說法未必不成立，但到底會讓誰落選，很難說。

在北市首長選戰部分，《自由時報》民調顯示，假如明天就要投票，有30.13％的選民支持陳時中、22.92％支持蔣萬安、20.52％支持黃珊珊，支持度方面陳領先第二名的蔣6.21個百分點，蔣與黃的差距則不到3個百分點；而在勝選看好度方面，有30.63％的選民看好陳時中、23.72％看好蔣萬安、13.61％看好黃珊珊，另外還有32.03％的選民表示無意見。

據《TVBS》民調中心日前發布的民調顯示，年底台北市長選舉有87％市民表示會去投票，有投票意願的選民中，有36％市民支持蔣萬安，26％支持黃珊珊，23％想投陳時中，不到1％受訪者支持台灣維新黨台北市長參選人蘇煥智，另外14％則尚未決定。

而根據媒體報導，在「國民黨內部民調」部分：蔣萬安拿下33％支持度、25％民眾支持陳時中、而黃珊珊19％，這也是她第一份支持度低於20％的民調。

若根據《中國時報》7月民調顯示，台北市長選情緊繃，陳時中支持度為24.2％、蔣萬安23.9％、黃珊珊22.2％，3人差距不大，若形成「三腳督」的局面，最後有可能會以棄保效應來決勝負，如果放棄陳時中，黃的支持度有望拉升至26.5％，蔣則為26.4％，雙方選情呈現五五波；如果放棄蔣萬安，流失的選票將轉向黃珊珊，讓黃的支持度來到30.3％，領先陳的25.4％，差距為4.9個百分點；如果放棄黃珊珊，蔣萬安支持度將會提高至32.3％。