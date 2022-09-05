台中房思琪父現聲　籲盧秀燕「暫停競選腳步」：找出隱藏受害學生

▲女兒淪狼師性奴5年，台中房思琪父籲盧秀燕「暫停競選腳步」怒轟此作法 。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

台中市黃姓校長25年前疑似性侵女學生案，女學生A女隱忍25年後挺身而出控訴狼師「權勢性侵」，新聞曝光在教育圈掀起風暴，宛如房思琪翻版。「台中房思琪」的父親今天「現聲」，呼籲台中市長盧秀燕「暫時停下競選腳步，傾聽爸爸的心聲」，真正做到普遍調查曾經受教於黃姓狼師的學生，找出隱藏的受害學生。

台中市政府日前公布性平會審議調查小組報告，經過審查，性平會同意調查報告及懲處建議「黃姓教師予以解聘、永不錄用、沒有退休金。」但仍需等預計9月上旬，召開最後一次會議，確認是否維持原決議才能執行。

▲台中市黃姓校長25年前疑似性侵女學生案，女學生A女隱忍25年後挺身而出控訴狼師，宛如房思琪翻版。（圖／記者游瓊華攝）

A女父親今天透過人本教育基金會公開一段錄音檔，希望市府依教師法規定，立即停聘黃姓狼師，不要任令他仍擁有教師之名繼續危害師生，也呼籲台中市長盧秀燕暫時停下競選腳步，傾聽心聲，並下令教育局，真正做到普遍調查曾經受教於黃姓狼師的學生，找出隱藏的受害學生，而不是虛應故事，並怒批「把應該普遍調查的責任推托給台中地檢署檢察官，這是不對的。」

A女父親也感謝女兒國中時期的同班同學仗義相挺，在知道性侵害事件後，投書重要媒體說明事件當時背景，讓社會各界多一分了解該性侵害案件的真實性，不至於被曲解、扭曲為簡單的校園師生愛戀。A女父親也感謝女兒，在那受害的5年間，勇敢堅強而隱忍的活著，也爆料，女兒考上教師從事最愛的教職，卻自始都不敢報名考回來台中任教，全是因為曾遭受威脅，害怕黃姓狼師從中作梗破壞教甄之路。