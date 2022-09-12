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社會 社會焦點 保障人權

統聯司機國道勇救31乘客！廣播「要叫救護車」　他停路肩沒了心跳

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲乘客對昏迷的江姓駕駛施行CPR。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

昨晚是中秋連假最後一天，一輛統聯客運行經國1后里段時，江姓客運駕駛突向乘客廣播「我身體不舒服，要停靠路邊」，未料才剛把車停好，人就陷入昏迷，一度失去呼吸心跳。乘客在救護人員還未抵達時，由消防局引導施作CPR，經送醫搶救恢復生命跡象；最後統聯派員到國道上接駁，將31名乘客順利送抵目的地，其中1名女乘客將過程PO網，直呼「感恩統聯司機將車停好」，感謝江姓駕駛當機立斷的判斷力，保護所有乘客平安。

該名乘客PO網指出，昨晚她搭乘統聯客運北上車次，駕駛先向乘客說明，因當時國道1號豐原交流道大塞車，將改由國道4號轉國1繼續北上，未料行經后里段時，再次廣播「要先把車停下，我現在很不舒服要叫救護車」，隨後就將客運停靠路肩。

乘客說，過了幾分鐘，駕駛突然抽搐，倒在方向盤上還按到喇叭2次，其他乘客趕緊上前查看駕駛狀況，發現其在冒冷汗、喘不過氣，立刻將駕駛移到車外平放，此時又驚覺駕駛失去脈搏、心跳，立即進行CPR救援。有乘客幫忙報警及叫救護車，救護人員透過手機擴音持續引導CPR，並且呼喊駕駛確認身體狀況。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲▼乘客將身體不適的江男移至空曠處；乘客施作CPR。（圖／民眾提供）

▲▼ 。（圖／民眾提供）

乘客表示，接下來國道警察及拖吊車抵達，警方了解情況後協助聯絡客運，確認是否有派車接送乘客，等待約10分鐘接駁車到場，最後平安到達台北。乘客感謝駕駛當機立斷，「感恩統聯9xx-fz司機先生將車停好」，連說3聲「願司機先生平安！」

據查，救護車趕抵時駕駛江男（56歲）已失去呼吸心跳，火速將他送往豐原醫院搶救，目前已恢復生命跡象，昏迷指數4，尚未脫離險境。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲警消將江男送往醫院急救。（圖／民眾提供）

國道第三大隊分隊長陳尚宏表示，11日晚間7時12分獲報，國1北向160.1公里處，有客運司機昏迷，因身體不適將車停靠外側路肩後失去意識，由車上乘客對其施行CPR，後續消防救護人員到場後將江男送至醫院，警方在場管制交通，由客運公司派車接駁輸運。該車無與其他車輛發生碰撞，詳細情形將進一步調查釐清。

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