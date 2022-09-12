台南公車被控到站不開門...司機還罵乘客　交通局曝原因說話了

▲有民眾指控在永華市政中心公車站搭乘大台南70右公車，公車抵達站牌，卻遲不開車門讓乘客上車，民眾試開車門不成，司機才把門打開，並對著客怒罵。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

有民眾指控9月9日晚上在永華市政中心公車站搭乘大台南70右公車，公車抵達站牌，卻遲不開車門讓乘客上車，民眾試開車門不成，司機才把門打開，並對著客怒罵，交通局公運處長吳俁之指出，經查該班到終點站，司機需收班、結帳，再重新開班，以致引起乘客誤解不開車門，這是溝通上的誤解。

▲交通局公運處長吳俁之指出，經查該班到終點站，司機需收班、結帳，再重新開班，以致引起乘客誤解不開車門，這是溝通上的誤解。

交通局公運處長吳俁之指出，因為該路公車是環狀路線，收班與發下一班車是同一站，當時司機到終點站，正在進行收班結算，完成程序後重新開班才能重新載客，因而引起乘客誤解係司機故意不開車門讓乘客上車。

公運處長吳俁之說，市府致力提升公共運輸品質，會加強司機的應對進退的教育訓練，並列入年底評鑑與考量，希望市府、業者與民眾共創好的公共運輸文化。

據了解，民眾指控與友人9日晚在永華市政中心公車站搭乘大台南70右公車，公車延誤了2、3分鐘到站。公車到達時，裡面是空車，停靠後卻未馬上開車門讓乘客上車，因司機一直沒有開車門，民眾叫司機開門，但司機仍然沒有開門，民眾以為是門壞了，還按門外啟動鈕，試圖自行由外打開車門，但連續按了2次按鈕，車門都是開了又關，這時司機才將門打開，怒罵他在結帳，也引起民眾心生不滿而投訴。