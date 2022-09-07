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防疫新制將上路　小學生聯絡簿畫「快篩梗圖」笑翻網友

▲小學生在聯絡簿上寫下「隔離日記」搭配快篩梗圖，笑翻網友。（圖／家長提供）

▲小學生在聯絡簿上寫下「隔離日記」搭配快篩梗圖，笑翻網友。（圖／家長提供）

記者楊惠琪／台北報導

國內疫情反覆，全國中小學上週才剛開學，又開啟停停上上模式。台北市信義區某國小4年級學生，才剛開學就遇到同學確診停課3天，學校老師要求在聯絡簿寫的「假日週記」變成「隔離日記」，還搭配「快篩梗圖」，學生家長在臉書分享，網友笑翻直呼「快篩已變成中小學生的日常」。

依教育部公布，全國中小學從9月12日起實施防疫新制，以篩代隔、不停課，只有確診者必須實施7天居家照護，確診者同班同學及教師，以及有摘下口罩共同活動15分鐘以上（如社團活動等），只要快篩陰性仍可到校上課。

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「快篩陰性，明天我就可以回學校上課了」，該名小四生的「隔離日記」搭配「快篩梗圖」讓網友笑翻，認為新制上路後，快篩應該會變成中小學生的日常。該名小四生的家長說，下週起防疫新制上路，只要快篩陰性仍可到校上課，還好孩子經過上學期的「實戰演練」，早已習慣快篩，只希望疫情可以早日降溫，免得孩子三天兩頭就要忍受戳鼻孔。

不過，近日有不少學校舉辦學校日，許多出席家長關切防疫新制，一旦班上有人確診，快篩陰性才能繼續上課，若當時孩子已到校上學，是否要家長立即到校帶孩子回家快篩。

教育部主秘廖興國說，若確診個案發生時，學生已到校上課，沒有硬性規定一定要全班解散、回家快篩，學生可放學回家後，再進行快篩；若當下有學生出現症狀，可在不交叉感染的情況下，在班上快篩；若為國小學生，則可取得父母同意後，由校護或導師協助。

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