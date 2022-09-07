女導師罰國小童「抄課文、上下樓梯10趟」家長怒告　校方被判國賠

▲新北某國小因教師接受孩童提議，將抄寫課文改為罰走樓梯而被提起國賠求償，圖與本文無關。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）



記者鄒鎮宇／綜合報導

新北市某國小學童小黎（化名）上學前未量體溫、未交數學考卷及故意學老師說話，被女老師處罰利用下課時間抄課文、罰走樓梯10趟，讓小黎家屬認為侵害身體權、健康權、自由權、學習權、受教育權、身體自主權及人格發展權等，怒告學校並提起國賠。對此，士林地院審結，判學校國賠3萬元，全案可上訴。

判決書指出，小黎父母主張，曾於2020年9月11日的親師懇談會告知老師，孩子有先天身體狀況問題。然而，導師卻因孩子2021年4月23日未量體溫、未交數學考卷及學老師說話，於同年4月27日而罰孩子下課抄課文。

小黎父母說，孩子同年4月29日因未完成罰抄，又被老師處罰不准下課、罰走1至5樓的樓梯來回10趟等，還要求同學在一旁監督，認為老師的行為已構成不當管教與體罰。且此事經校事會議調查小組審認在案，但向校方請賠數月仍沒有結果，因此提起國賠求償20萬元。

▲法官認為，導師未注意校方規定不可用上下樓梯處罰，難以免責，圖與本文無關。（示意圖／pixabay）



校方抗辯指出，小黎連續多次未交數學複習卷，導師基於引導學生發展，要求小黎抄課文，但小黎仍不想寫；小黎主動提及下課時間及打掃時間分批走樓梯10趟，替換罰抄課文的輔導管教，而老師有叮囑注意安全，並請同學陪其在旁。

校方表示，導師允許小黎提出以下課、打掃時間走樓梯10趟替換罰抄課文，但小黎提出行政申訴時，均未提及曾因此感到有所不適，也未證明受有何損害，及該損害與導師前開輔導管教的行為間有相當因果關係，認為小黎家屬的請求並無理由。

對此，法官認為，老師處罰小黎前，應該先以口頭糾正、列入日常生活表現紀錄、通知家長協請處理，然而先以抄課文、替換走樓梯的方式處罰，導致學生在下課時間無法去上廁所、喝水或自由走動、舒展身體，精神獲得足夠休息時間。

法官指出，導師是領有專業證照之教師，當學生提出更換「上下樓梯」替換處罰時，應該認為不妥，且學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項提及禁止處罰「上下樓梯」，因此導師難以免責，認定教師舉動侵害小黎身體、健康、自由及名譽等人格權，故被告就此自應負國家賠償責任，判3萬元為適當，全案可上訴。

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