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大陸 大陸焦點 特派現場

魔都中秋節傳來台式烤肉香

記者趙禕/上海報導

每逢中秋必烤肉，近年來長住上海的台灣人也把在台灣烤肉賞月的傳統帶到上海。今年中秋節適逢三天連續假期，上海台胞們也帶著上海朋友們大烤特烤，過了一個台味十足的中秋節。

▲上海市協在滬台灣校友聯誼會舉辦的中秋聯歡晚會，載歌載舞，親子同樂。（圖／記者趙禕攝）

▲上海市協在滬台灣校友聯誼會舉辦的中秋聯歡晚會，載歌載舞，親子同樂。（圖／記者趙禕攝）

今年中秋烤肉最大攤的烤肉晚會，是由上海市台灣同胞投資企業協會所屬在滬台灣校友聯誼會(TAA)所舉辦的，上海市協在滬台灣校友聯誼會由台灣各個大學校友會在上海共同組成的團體，眾多成員攜家帶眷，中秋節當晚歡聚在上海麥可將文創園區包場同樂；晚宴開始前，上海市台辦副主任陽禮華先到場和上海市協在滬台灣校友聯誼會的主要工作人員交流聯誼會的工作情況，以及台胞們在上海過節的心聲，並在活動現場和參加活動的台胞們熱情招呼，祝福大家中秋假期平安快樂。隨後參加活動的台胞們盡情享受了一頓烤肉大餐，載歌載舞度過愉快的夜晚。

▲上海市台辦副主任陽禮華祝福在滬台胞中秋假期平安快樂。（圖／記者趙禕攝）

▲上海市台辦副主任陽禮華祝福在滬台胞中秋假期平安快樂。（圖／記者趙禕攝）
▼參加活動的台胞們盡情享受了一頓烤肉大餐。（圖／記者趙禕攝）

▼參加活動的台胞們盡情享受了一頓烤肉大餐。（圖／記者趙禕攝）

上海市台協副會長、市台協在滬台灣校友會聯誼會會長林玉珍表示，每逢佳節倍思親，但是受到疫情影響，很多在滬台胞沒有辦法回台灣，甚至有人超過兩年沒回去，所以TAA校聯會特別組織這場活動讓大家在上海團聚一堂，為在滬的台灣各大學校友們盡一份心意，給彼此多一點溫暖、信心和鼓勵，希望兩岸之間能夠和平穩定發展，讓大家和在台灣的家人們也不用那麼多掛念。

▲上海市台協副會長、市台協在滬台灣校友會聯誼會會長林玉珍。（圖／記者趙禕攝）

▲上海市台協副會長、市台協在滬台灣校友會聯誼會會長林玉珍。（圖／記者趙禕攝）

有些台胞在中秋節當天晚上因為各種原因無法參加大團體聚會，也自發組織小範圍聚會同樂；台灣東吳大學廿幾位校友就單獨約在中秋節隔天晚上歡聚，一邊大啖烤肉回味家鄉的溫情，一邊用對學校生活的共同回憶，在他鄉找到更多的友誼。

▲▼上海台灣東吳大學校友舉辦的中秋烤肉會。（圖／上海台灣東吳大學校友會提供）

▲▼上海台灣東吳大學校友舉辦的中秋烤肉會。（圖／上海台灣東吳大學校友會提供）

▲▼上海台灣東吳大學校友舉辦的中秋烤肉會。（圖／上海台灣東吳大學校友會提供）

除了各個台胞組織辦的中秋烤肉活動之外，也有台資企業帶著來自兩岸的員工舉辦烤肉趴，讓大陸籍的員工也一起感受台灣過中秋的熱鬧氣氛。台資企業根萊食品來自兩岸的員工對此共同的體會是：幫助和促進同事之間的交流、增強同事之間的友誼、進一步提高企業凝聚力；這樣的活動讓大陸傳統中秋文化和台灣地方文化交流融合成一次全新的體驗，相聚與燒烤的結合增添了平凡生活裡的熱辣氣息。

▲▼上海台資企業舉辦兩岸員工中秋烤肉會。（圖／上海根萊食品提供）

▲▼上海台資企業舉辦兩岸員工中秋烤肉會。（圖／上海根萊食品提供）

▲▼上海台資企業舉辦兩岸員工中秋烤肉會。（圖／上海根萊食品提供）

還有一些長住上海的台胞趁著中秋佳節呼朋引伴一起到戶外大烤特烤，把台灣融合了團圓、歡聚、共享的中秋文化，用美食美酒傳遞給大陸的朋友們。這些大陸友人對於這樣熱情洋溢活動的感想是：呼朋喚友有郊遊的感覺，很熱鬧，很放鬆，很隨意，很自由，大家都很開心。

▲上海台胞與大陸朋友分享台灣的中秋烤肉文化。（圖／上海台胞范姜先生提供）

▲上海台胞與大陸朋友分享台灣的中秋烤肉文化。（圖／上海台胞范姜先生提供）

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