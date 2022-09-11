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烏軍「聲東擊西」在哈爾科夫大反攻　奪回3千平方公里失土

▲▼烏克蘭部隊在哈爾科夫州伊久姆北邊的鐵路樞紐小鎮庫皮揚斯克合照。（圖／路透社）

▲烏克蘭軍隊在哈爾科夫州庫皮揚斯克鎮（Kupiansk）合照。（圖／路透社）

記者趙蔡州／綜合報導

烏克蘭軍方11日宣布，烏軍9月初至今持續與俄羅斯軍隊交戰，並在東北部哈爾科夫周遭奪回至少3000平方公里失土。烏克蘭武裝部隊總司令扎盧茲尼（Valeriy Zaluzhnyi）表示，「在哈爾科夫周遭，我們不只往南方、東方推進，在北方同樣有所斬獲，我們距離邊境已不到50公里」。

綜合外媒報導，俄烏戰爭爆發至今已進入第200天，烏軍開始在各戰線上展開反擊行動，並在烏克蘭東北部哈爾科夫附近取得重大戰果，3天內奪回哈爾科夫州被佔領土三分之一以上。俄羅斯國防部10日也表示，俄軍將在從哈爾科夫巴拉基亞（Balakliya）、伊久姆（Izium）等地「轉進」。

烏克蘭武裝部隊總司令扎盧茲尼（Valeriy Zaluzhnyi）11日在各大社群平台表示，「自9月初以來，已經有超過3000平方公里失土重回烏克蘭掌控，在哈爾科夫周遭，我們不只往南方、東方推進，在北方同樣有所斬獲，我們距離邊境已不到50公里，我為每一位烏克蘭士兵感到驕傲和感激，很榮幸能與你並肩戰鬥」。

▲▼烏克蘭軍隊東北部大反攻 收復逾3千平方公里失土。（圖／翻攝自臉書／烏克蘭東部作戰司令部）

▲▼烏克蘭軍隊東北部大反攻 收復逾3千平方公里失土。（圖／翻攝自臉書／烏克蘭東部作戰司令部）

▲烏克蘭軍隊收復超過3000平方公里失土。（圖／翻攝自臉書／烏克蘭東部作戰司令部）

烏軍目前在哈爾科夫州已至少奪回30個城鎮和村莊，並持續向周遭的俄軍佔領區展開攻勢，將努力取得伊久姆地區控制權。烏克蘭軍方表示，「我軍目前已經攻入庫皮揚斯克（Kupiansk），收復該地區和伊久姆附近村莊及城鎮的行動正在進行中」。

烏克蘭特種部隊發言人貝烈佐維茨（Taras Berezovets）表示，烏軍使用了「聲東擊西」戰術，先前大肆宣傳要奪回赫爾松（Kherson），是刻意放出的假消息，目的是分散俄軍注意力，甚至把部隊往南部移動，「我們就在他們最意想不到的地方展開攻勢，讓他們落荒而逃」。

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