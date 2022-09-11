烏軍「聲東擊西」在哈爾科夫大反攻　奪回3千平方公里失土

▲烏克蘭軍隊在哈爾科夫州庫皮揚斯克鎮（Kupiansk）合照。（圖／路透社）

記者趙蔡州／綜合報導

烏克蘭軍方11日宣布，烏軍9月初至今持續與俄羅斯軍隊交戰，並在東北部哈爾科夫周遭奪回至少3000平方公里失土。烏克蘭武裝部隊總司令扎盧茲尼（Valeriy Zaluzhnyi）表示，「在哈爾科夫周遭，我們不只往南方、東方推進，在北方同樣有所斬獲，我們距離邊境已不到50公里」。

綜合外媒報導，俄烏戰爭爆發至今已進入第200天，烏軍開始在各戰線上展開反擊行動，並在烏克蘭東北部哈爾科夫附近取得重大戰果，3天內奪回哈爾科夫州被佔領土三分之一以上。俄羅斯國防部10日也表示，俄軍將在從哈爾科夫巴拉基亞（Balakliya）、伊久姆（Izium）等地「轉進」。

烏克蘭武裝部隊總司令扎盧茲尼（Valeriy Zaluzhnyi）11日在各大社群平台表示，「自9月初以來，已經有超過3000平方公里失土重回烏克蘭掌控，在哈爾科夫周遭，我們不只往南方、東方推進，在北方同樣有所斬獲，我們距離邊境已不到50公里，我為每一位烏克蘭士兵感到驕傲和感激，很榮幸能與你並肩戰鬥」。

▲烏克蘭軍隊收復超過3000平方公里失土。（圖／翻攝自臉書／烏克蘭東部作戰司令部）

烏軍目前在哈爾科夫州已至少奪回30個城鎮和村莊，並持續向周遭的俄軍佔領區展開攻勢，將努力取得伊久姆地區控制權。烏克蘭軍方表示，「我軍目前已經攻入庫皮揚斯克（Kupiansk），收復該地區和伊久姆附近村莊及城鎮的行動正在進行中」。

烏克蘭特種部隊發言人貝烈佐維茨（Taras Berezovets）表示，烏軍使用了「聲東擊西」戰術，先前大肆宣傳要奪回赫爾松（Kherson），是刻意放出的假消息，目的是分散俄軍注意力，甚至把部隊往南部移動，「我們就在他們最意想不到的地方展開攻勢，讓他們落荒而逃」。