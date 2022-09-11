帶小三烤肉「正宮現場抓猴」掀攤大鬧！她只吃1片肉：全變在地美食

▲中秋烤肉聚會，變成抓猴現場。（示意圖／記者許宥孺攝）

記者施怡妏／綜合報導

每年到了中秋節，家家戶戶團圓賞月，烤肉更是成了每年必辦的活動，一名女網友到朋友家烤肉，怎料朋友帶小三出席，正宮跑到現場抓猴，狗血的八點檔劇情直接在眼前上演，正宮大鬧一番後，烤肉食材全變「在地美食」，她無奈嘆「只夾到一片肉」。貼文一出，網友敲碗求影片，「烤肉年年有，抓猴很難得」。

「今年烤肉第一衰！」女網友在臉書「爆怨公社」發文，去朋友家烤肉，朋友的朋友帶小三來，後來正宮直接殺到現場抓猴，「我的烤肉才夾到一片，現場就變精武門了」，所有的食材散落一地，成了在地美食，「好歹也讓我吃個半飽再掀攤，或是讓我們把烤肉食材跟烤爐整組移到旁邊，邊看邊烤邊吃吧」。她也分享現場的狀況，「男生只被潑可樂，怎麼不去打男生」。

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▲原PO只夾了一片肉。（圖／翻攝自FB爆怨公社）

貼文曝光後，網友們笑翻，「您今年的烤肉很精彩欸應該會畢生難忘」、「應該要把男的摁在烤肉架上才對啊」、「我只想說食物是無辜的」、「要趕快搶玉米後在旁邊一邊啃一邊看戲啊」、「為什麼妳的攤比較好玩」、「妳有出錢的話，衝上前要他們為了肉肉負責」、「一樣是烤肉，妳的娛樂節目比較精彩耶」。

留言區也出現許多網友跪求實況影片，「所以大家期待的影片應該要PO出來才對」、「妳應該拍照啊！團圓現場欸」、「妳沒有錄個影存證一下，日後還可以拿來做笑談耶」、「沒開直播可惜了」、「好想看現場打鬥畫面」、「想看影片啦」、「沒圖沒影片就沒真相」。

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