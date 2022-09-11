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強力輔選沈慧虹　柯建銘轟林耕仁「生意仁」、高虹安「觀光安」

▲▼柯建銘昨天上午民進黨市長參選人沈慧虹與香山區市議員參選人林盈徹 香山大耳朵成立香山競選總部。（圖／柯建銘辦公室提供）

▲柯建銘昨天赴香山區輔選。（圖／柯建銘辦公室提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

九合一選舉倒數，民進黨新竹市長候選人沈慧虹競選總部10日揭牌，由於香山是國民黨候選人林耕仁的故鄉，政壇關注是否有「直搗本命區」的意味。民進黨立法院黨團總召柯建銘11日透過臉書表示，昨天香山區3分之2的里長都參加給予支持，香山是新竹的「民主聖地」，並酸林耕仁是「生意仁」，台灣民眾黨新竹市長候選人高虹安則是「觀光安」。

柯建銘今天透過臉書表示，選擇中秋節成立競總，有時空選戰意義，香山區有新竹「民主聖地」之稱，新竹歷史的軌跡顯示，香山區贏大選必贏，豈可不拚，月圓人團結，最後結局必圓滿成功，再創新竹光榮。他回憶，從黨外時期肇始，國民黨在香山履吞敗果，民進黨成立之後，香山已成「鐵票區」，故有「民主聖地」之稱，自己選6次立委，香山皆大贏，2016年選舉個人得票數還多於國民黨立委鄭正鈐加時任時代力量候選人邱顯智的總得票數，新竹市前市長林智堅2014年、2018年選舉在香山也大贏。

柯建銘表示，從黨外時期香山有吳秋穀從事農民運動及基層耕耘，在香山當上第一位黨外市議員及第一位民進黨市議員，1994年後交棒給林漢淇議員，連當5屆共20年，2014年由漢淇的兒子林盈徹克紹其裘當選議員，繼續耕耘，可惜2018年因為提名策略錯誤，不幸落選，今年林盈徹捲土重來，見已滿頭白髮的林漢淇與林盈徹父子兩人挨家挨戶拜訪，或站街頭巷尾拜票，父子兩代過去24年替民進黨守住香山，「還盈徹一個公道」是今天香山競選總部成立的共同心聲與懇託。

此外，柯建銘也細數林智堅市長任內在香山投入的建設，包括開闢公道三道路、三姓橋路、茄東路向東延伸新竹、串連竹苗自行車道、整建青春草原、整修17公里海岸線、興建賞蟹步道、建那魯灣園區、華德福實驗學校、香山行政大樓、親子館、香山綜合休閒運動館等，創造香山史上最多建設，而沈慧虹提出對香山未來客雅大道向東延伸、香山生活綠帶，更有教育、休閒運動、景觀、交通等設施加強等政見，是融入土地、實質熱愛的作為。

柯建銘直指，反觀與林智堅同為香山出生的林耕仁，6任24年的市議員任內，非專業議員卻專業從商，開環保公司，議員成副業，較像「生意仁」，只是空談「我是香山、我了解香山」，香山非支持他不可？他隔空向林耕仁提出3個問題：第一，24年來替香山爭取了什麼重大建設？第二，因林的努力香山才改變？第三，選民看到的是他的作為，非他是香山人，香山就是他的禁臠，外人勿入的。

另對於高虹安，柯建銘批評，選舉要出於理想、抱負、及對城市願景的熱愛，如只為台北市長柯文哲選總統作嫁、當墊腳石、匆匆成軍、空降、博聲量、扮網紅，終究難成其大的，不妨去考察林智堅與沈慧虹在香山的建設，「否則新竹市永遠是妳的異鄉」。

柯建銘質疑，柯文哲又與苗栗縣長候選人鍾東錦合體，與去年跟前立委顏寬恒合體有異曲同工之妙，「這些人將是高委員妳的同列戰友？」；柯文哲在台北採取「對立口水」的城市治理，高將來要如何向新竹市民論述中央與地方大合作大建設？

▲▼柯建銘昨天上午民進黨市長參選人沈慧虹與香山區市議員參選人林盈徹 香山大耳朵成立香山競選總部。（圖／柯建銘辦公室提供）

▲▼柯建銘昨天上午民進黨市長參選人沈慧虹與香山區市議員參選人林盈徹 香山大耳朵成立香山競選總部。（圖／柯建銘辦公室提供）

▲▼柯建銘昨天上午民進黨市長參選人沈慧虹與香山區市議員參選人林盈徹 香山大耳朵成立香山競選總部。（圖／柯建銘辦公室提供）

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