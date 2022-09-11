林智堅回防新竹！最快9月底前公開露面　助沈慧虹拉抬選情

▲前新竹市長林智堅。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／綜合報導

前新竹市長林智堅因論文門風波退出年底桃園市長選戰，在綠營確定改派立委鄭運鵬參選後，林智堅已沉潛多時，而據了解，林智堅已帶幕僚回防新竹，協助新竹市長參選人沈慧虹固樁、拜會行程，據媒體報導，有地方人士分析，目前藍白陣營仍憂心「林智堅」牌成功拉抬沈慧虹聲勢，為年底新竹市長選情投下變數。

年底九合一大選進入倒數階段，而在林智堅深陷論文、新竹球場風波後，也連帶影響綠營新竹市選情，沈慧虹民調始終不見起色，落後民眾黨參選人高虹安、國民黨參選人林耕仁。

自論文門風波後，林智堅沉潛多日，直到6日透過委任律師向教育部提出訴願，希望教育部訴願會撤銷台大學倫會月前做出的處分，教育部則回應，已經收到訴願書，後續依訴願法、行政院及各級行政機關訴願審議委員會審議規則規定辦理審議事項。

而據《自由時報》報導，沉潛多時的林智堅已帶幕僚團隊回防新竹，最快9月底前公開露面，陪同沈慧虹出席地方問政說明會及拜會行程，也有地方人士分析，「林智堅牌」仍有一定影響力，對藍白陣營選情有威脅性，可為綠營選情注入一劑強心針。

據該組織要角分析，林耕仁、高虹安兩陣營近期極力阻擋林智堅回防、直搗林智堅故鄉香山開支票，可觀察到藍白陣營都擔心綠營打「林智堅牌」會奏效，林對選情仍有一定影響力。

該要角表示，地方上許多支持者為林智堅抱屈，認為8年政績不應被糟蹋，「國民黨、民眾黨本一家，近期將新竹市數落的一無是處，地方都很厭煩，這些情緒也都反映在各種line群組和藍白陣營的組織動員情形。」

地方人士認為，政績是最好的證明，林智堅確實讓新竹市改頭換面，林智堅回防新竹，與最了解市政、有治理能力的沈慧虹合體，除了象徵綠營團結外，也相信市民會冷靜思考，投票，是投給城市的進步和未來，是為自己和下一代而投，進而決定支持沈慧虹。