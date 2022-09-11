團隊被爆「多頭馬車」情況嚴重　蔣萬安：選舉分化言論不曾少過

▲蔣萬安出席淨空老和尚圓寂七七追思繫念法會。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

國民黨台北市長參選人蔣萬安團隊過去狀況頻傳，現雖有立委林奕華、媒體人陳國君等人進駐，但卻傳出「多頭馬車」狀況明顯，團隊發言人、議員無法事先知道政策內容，錯失辯護機會。對此，蔣萬安11日回應，政治討論上沒有問題，內部溝通非常順暢。

蔣萬安11日下午出席淨空老和尚圓寂七七追思繫念法會，會後接受媒體訪問。針對外傳「多頭馬車」狀況，蔣萬安表示，選舉期間這種分化言論不曾少過，他們不會被見縫插針，內部溝通非常順暢，在政治討論上沒有問題。

蔣萬安競選總幹事林奕華則說，不知道是從哪邊來的，空穴來風，現在有很多各界好的人馬加入，彼此聯繫非常暢通，政策也都很清楚，「不知道知情人士有沒有比我知情更多。」競選總部裡面的運作、橫向聯繫，她是最了解的。

林奕華提及，何時發布政策都在相關規劃中，只是政策內容當然要尊重專業，他們也請各方有經驗的學者、前政務官協助，而工作時程、如何讓民眾更了解政策，此部分屬於總幹事責任，「我們橫向聯繫很暢通，幾位合作都非常有默契。」如何與議員之間更直接聯繫，讓對方第一時間了解狀況，這部分可以再精進。