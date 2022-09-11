　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

慈濟曝「政商界說買不到疫苗」　她要綠營公布「施壓」名單：總統授意？

▲民進黨離島、新竹縣長提名記者會，主席蔡英文致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨黨主席蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜冠霖／台北報導

去年慈濟基金會、台積電、鴻海暨永齡基金會共同捐贈1500萬劑BNT疫苗，慈濟慈善事業基金會執行長顏博文10日透露，當時有來自政界、工商業界等大老勸他 「買不到的，不要浪費力氣」，對此，議員參選人李彥秀批評，民進黨應立刻公布，打電話勸阻慈濟、慈善團體與工商業界購買捐贈疫苗的政府官員與大老名單，「更應該說清楚，這些電話是否是蔡英文與蘇貞昌授意撥打的？」

顏博文10日接受媒體專訪時，首度解密採購疫苗的過程，當時有人以「世紀大騙局」形容慈濟採購疫苗的宣示，更接到許多來自政界、工商業界等大老電話，勸他「買不到的，不要浪費力氣」，原來是許多工商業大老都想買疫苗，卻被政府勸阻或說政府自有安排。

對此，陳時中今天上午赴北投慈生宮參香時，被媒體問及「政界商界說買不到疫苗？」陳時中直言，他沒有阻擋，其他商界人士都試過直接購買有困難，因為疫苗販售在國際上都是緊急授權使用，都是以國家為單位，其他有經驗的告訴慈濟有這樣的困難，所以慈濟才跟國家合作，達到國民所需的心聲。

而李彥秀指出，去年五月，疫情最嚴峻的時刻，民進黨政府超前部署淪為口號，根本沒有疫苗讓民眾施打抵抗疫情。民間團體包括慈濟基金會、台積電、鴻海暨永齡基金會都希望購買與捐贈疫苗，陪伴全民對抗疫情。

李彥秀表示，一開始政府的態度非常消極，被輿論及民意罵翻了，陳時中才改口對外表示，「民間申請疫苗後，還是要由中央政府跟原廠來簽約採購以及統籌分配執行。」而且處處刁難，「各界要提出申請，並檢附包括原廠授權書等相關文件，政府才會進行審查，他並強調採購作業還是必須由政府統籌，包括與廠簽約採購、以及疫苗到貨後的分配施打，都必須政府來做。」

李彥秀批評，民進黨政府表面上，感謝民間熱心的幫忙，私底下卻給慈善團體軟釘子，甚至政府官員打電話勸阻，面對去年五月疫情大爆發，民進黨的兩面手法，令人心寒，「官僚殺人莫此為甚。」

李彥秀要求，民進黨應立刻公布，打電話勸阻慈濟、慈善團體與工商業界購買捐贈疫苗的政府官員與大老名單，蔡英文以及蘇貞昌更應該說清楚，這些電話是否是蔡英文與蘇貞昌授意撥打的，「台灣人生命不該被白白犧牲，殺人官僚不該藏身在黑幕之後！是可任，孰不可忍！」

►顏色超美的「鍋寶湯鍋」699元＋買一送一！

► 網友高回購平口褲！讓女生無法抵抗的男性單品

ET快訊
快訊／又有熱帶低氣壓！　最快明生成颱風「莫柏」
快訊／豪雨狂下！　石門水庫接近滿水位
卡蜜拉介入王室家庭！威廉慘淪「家破母亡」　典禮1動作曝2人關
獨／廖老大加盟主「招牌貼符咒」　「廖」字被消失
快訊／暴雨狂襲！雨區擴大　7縣市豪大雨特報
出軌嗆妻「受不了妳照顧小孩的臉」　日本桌球冠軍道歉
澳洲8歲小女孩收到「英女王生前最後一封信」　全家感動哭了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

台鐵號誌故障「3天找不出原因」　國民黨團：交通部須提出專案報告

快訊／否認夜會王必勝　陳時中：我已經離開衛福部

謝福弘「巧遇」柯文哲　請益市政管理與減債經驗

慈濟捐BNT被政商界勸「買不到」　蔣萬安批：陳時中攬功又硬拗

林佳龍要幫新北改革緊急醫療救護　消防局長回嗆：不須林先生傷腦筋

北市選戰「3民調」搶先曝光　他預言藍綠對決：棄保一定發生

對陸委會提3階段復航　金門縣府：「國境小三通」是最重要的路

再為長照隔空交火！　蔣萬安批陳時中「自我感覺良好」

清冠一號限縮轉彎！陳時中否認地下部長　蔣萬安：怕被抗議才溝通？

被柯文哲評「蚊子叮牛角」　蔣萬安：北市府與中央也常「狗吠火車」

具俊曄秀廚藝！陪大S過中秋　「幫擺餐具」嚇到小S二女兒

楊丞琳再唱《曖昧》賀軍翔來了　「齊悅最喜歡阿猛了」吸回憶殺

尪駕新保時捷酒駕翻車　爬橋逃跑滑倒...妻傻眼

萌弟伸手拿餐老闆卻給別人　掩飾尷尬「假裝做操」媽笑翻

男入伍前髮型被友人剃成「，」　下秒變刺刀原地突刺全場笑翻

入山2hrs失蹤...男山友墜谷　距腦漿處10m尋獲冰冷遺體

蛋黃酥名店代購飆漲2千　酥迷拒當盤子半夜就排隊

母柴強壓布丁狗抱枕色色　忘情激戰被媽喝止秒跳開

前女友逼問為何不選她 一推秒解答：人家溫柔

電池行夫妻善心收養4浪浪　飼主葬火窟牠仍趴門口等待

台鐵號誌故障「3天找不出原因」　國民黨團：交通部須提出專案報告

快訊／否認夜會王必勝　陳時中：我已經離開衛福部

謝福弘「巧遇」柯文哲　請益市政管理與減債經驗

慈濟捐BNT被政商界勸「買不到」　蔣萬安批：陳時中攬功又硬拗

林佳龍要幫新北改革緊急醫療救護　消防局長回嗆：不須林先生傷腦筋

北市選戰「3民調」搶先曝光　他預言藍綠對決：棄保一定發生

對陸委會提3階段復航　金門縣府：「國境小三通」是最重要的路

再為長照隔空交火！　蔣萬安批陳時中「自我感覺良好」

清冠一號限縮轉彎！陳時中否認地下部長　蔣萬安：怕被抗議才溝通？

被柯文哲評「蚊子叮牛角」　蔣萬安：北市府與中央也常「狗吠火車」

表弟缺席中秋團圓「待台積電輪班」崩潰想離職！家人聽1內幕傻眼

「護手霜富翁」必收藏的5款單品　獨特花香、全身都能擦當然要收！

20北極熊定居無人島小屋全被拍　6歲攝影師「沐雪鹿」角逐攝影獎

外資本周十大買賣超揭曉　回補面板雙虎逾5.2萬張

阿嬤當「超級幸運星」　董秉軒生涯5轟都見證

台鐵號誌故障「3天找不出原因」　國民黨團：交通部須提出專案報告

七星山太夯「湧7340人報名」明抽籤！網哭：500人登頂要站哪？

快訊／又有熱帶低氣壓！最快明生成颱風　準輕颱「莫柏」對台影響曝

越南參加世界賽遇阻礙？外媒曝GAM申請美國簽證失敗...Riot：正在處理

黃保羅是富邦希望　林華韋更新U18保護條款：2大原則

開車兜風遇巨蛇爬窗死亡凝視！ 兒嚇歪狂叫...爸用雨刷「神狙擊」

政治熱門新聞

新「國民岳父」現身！徐定禎辣模女兒曝光　助選拚翻轉苗栗

民進黨桃園市有機會神逆轉？　沈富雄曝關鍵：現在就有這種跡象

恩恩爸「全家不敢在新北過夜」　林佳龍諾當選重啟調查追究責任

比裴洛西大條！《台灣政策法》要審了

慈濟曝「政商界說買不到疫苗」　陳時中：我沒有阻擋

議員cosplay安妮亞　「真面目」驚豔2萬人

慈濟買疫苗被政商界勸「別浪費力氣」　她要綠營公布「施壓」名單

再為基捷槓上　黃珊珊：又不是太陽餅

蔣萬安酸「尚書大人真機靈」　陳時中：這樣耍嘴皮子不好

二創林宥嘉《說謊》揶揄林智堅　遭主張版權下架

台灣將派3人出席安倍國葬　謝長廷籲對岸：日本辦喪事別口出惡言

教宗3度見陳建仁　笑著直呼「我認識他！台灣前副總統」

免治馬桶片遭二創與「熔爐」連結　陳時中團隊報警了

綠營讚爆感謝：肯定陳其邁

更多熱門

相關新聞

查爾斯國王繼位　蔡英文祝賀：台英關係持續成長茁壯

查爾斯國王繼位　蔡英文祝賀：台英關係持續成長茁壯

英國女王伊莉莎白二世9日與世長辭，享耆壽96歲。英國登基會議稍早宣告，英國國王查爾斯三世（HM King Charles III）正式登基。總統府發言人張惇涵10日晚間表示，蔡總統代表我國政府與人民，向英國國王查爾斯三世登基致以誠摯祝賀之意。

比裴洛西大條！《台灣政策法》要審了

比裴洛西大條！《台灣政策法》要審了

遭蔣萬安點名為長照悲歌負責　陳時中列成果：不容惡意抹滅

遭蔣萬安點名為長照悲歌負責　陳時中列成果：不容惡意抹滅

96歲英國女王辭世　蘇貞昌曝：一生為和平貢獻、深切哀悼追思！

96歲英國女王辭世　蘇貞昌曝：一生為和平貢獻、深切哀悼追思！

蔡英文搭專機輔選沒付錢？　空軍司令部還原真相

蔡英文搭專機輔選沒付錢？　空軍司令部還原真相

關鍵字：

蔡英文李彥秀BNT新冠疫苗蘇貞昌慈濟

讀者迴響

熱門新聞

林襄中秋節烤肉照「沒穿內衣」

南韓大咖男演員吸毒被捕！

36歲男歌手驚傳口腔癌病逝！

即／蘆洲警自戕不治　搶救28小時家屬同意拔管

韓媒公布41歲吸毒演員照！網5線索瘋猜是他

即／找到了！距腦漿處10m尋獲男山友遺體

北科大男女「天台激戰」　3動作畫面曝光

英女王駕崩！4歲路易「暖回1句話」　凱特感動淚崩

大學教授拿掃把對決獼猴！影片萬人瘋傳

蛋蛋的哀傷！　外送員出電梯遭狗咬下體爆血影片曝

黑衣男「拿球棒狠砸」廖老大飲料店！13秒影片曝

黛妃 「婚禮王冠」不給凱特！92年傳家寶由她繼承

交車不到一天！　348萬保時捷百齡橋酒駕自撞翻車

男生都愛大奶？網吵翻　最美博士揭「2害羞原因」

遭轟歧視懷孕女員工　廖老大還原始末

更多

最夯影音

更多
具俊曄秀廚藝！陪大S過中秋　「幫擺餐具」嚇到小S二女兒

具俊曄秀廚藝！陪大S過中秋　「幫擺餐具」嚇到小S二女兒
楊丞琳再唱《曖昧》賀軍翔來了　「齊悅最喜歡阿猛了」吸回憶殺

楊丞琳再唱《曖昧》賀軍翔來了　「齊悅最喜歡阿猛了」吸回憶殺

尪駕新保時捷酒駕翻車　爬橋逃跑滑倒...妻傻眼

尪駕新保時捷酒駕翻車　爬橋逃跑滑倒...妻傻眼

萌弟伸手拿餐老闆卻給別人　掩飾尷尬「假裝做操」媽笑翻

萌弟伸手拿餐老闆卻給別人　掩飾尷尬「假裝做操」媽笑翻

男入伍前髮型被友人剃成「，」　下秒變刺刀原地突刺全場笑翻

男入伍前髮型被友人剃成「，」　下秒變刺刀原地突刺全場笑翻

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面