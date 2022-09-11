慈濟曝「政商界說買不到疫苗」　她要綠營公布「施壓」名單：總統授意？

▲民進黨黨主席蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

去年慈濟基金會、台積電、鴻海暨永齡基金會共同捐贈1500萬劑BNT疫苗，慈濟慈善事業基金會執行長顏博文10日透露，當時有來自政界、工商業界等大老勸他 「買不到的，不要浪費力氣」，對此，議員參選人李彥秀批評，民進黨應立刻公布，打電話勸阻慈濟、慈善團體與工商業界購買捐贈疫苗的政府官員與大老名單，「更應該說清楚，這些電話是否是蔡英文與蘇貞昌授意撥打的？」

顏博文10日接受媒體專訪時，首度解密採購疫苗的過程，當時有人以「世紀大騙局」形容慈濟採購疫苗的宣示，更接到許多來自政界、工商業界等大老電話，勸他「買不到的，不要浪費力氣」，原來是許多工商業大老都想買疫苗，卻被政府勸阻或說政府自有安排。

對此，陳時中今天上午赴北投慈生宮參香時，被媒體問及「政界商界說買不到疫苗？」陳時中直言，他沒有阻擋，其他商界人士都試過直接購買有困難，因為疫苗販售在國際上都是緊急授權使用，都是以國家為單位，其他有經驗的告訴慈濟有這樣的困難，所以慈濟才跟國家合作，達到國民所需的心聲。

而李彥秀指出，去年五月，疫情最嚴峻的時刻，民進黨政府超前部署淪為口號，根本沒有疫苗讓民眾施打抵抗疫情。民間團體包括慈濟基金會、台積電、鴻海暨永齡基金會都希望購買與捐贈疫苗，陪伴全民對抗疫情。

李彥秀表示，一開始政府的態度非常消極，被輿論及民意罵翻了，陳時中才改口對外表示，「民間申請疫苗後，還是要由中央政府跟原廠來簽約採購以及統籌分配執行。」而且處處刁難，「各界要提出申請，並檢附包括原廠授權書等相關文件，政府才會進行審查，他並強調採購作業還是必須由政府統籌，包括與廠簽約採購、以及疫苗到貨後的分配施打，都必須政府來做。」

李彥秀批評，民進黨政府表面上，感謝民間熱心的幫忙，私底下卻給慈善團體軟釘子，甚至政府官員打電話勸阻，面對去年五月疫情大爆發，民進黨的兩面手法，令人心寒，「官僚殺人莫此為甚。」

李彥秀要求，民進黨應立刻公布，打電話勸阻慈濟、慈善團體與工商業界購買捐贈疫苗的政府官員與大老名單，蔡英文以及蘇貞昌更應該說清楚，這些電話是否是蔡英文與蘇貞昌授意撥打的，「台灣人生命不該被白白犧牲，殺人官僚不該藏身在黑幕之後！是可任，孰不可忍！」