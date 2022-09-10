比裴洛西大條！《台灣政策法》要審了　他示警：內容空前震撼

▲總統蔡英文。（圖／路透）

記者邱晟軒／綜合報導

美國聯邦眾議院議長裴洛西8月初訪台，國際社會高度關注，更引發中國解放軍一連串對台軍事演習威脅，緊接著，美國參議院外交委員會下周（14日）將審議《台灣政策法案》草案。對此，前民進黨立委郭正亮直言，這一項法案比裴洛西訪台更加嚴重，法案內容更是空前震撼，若參議院通過，台海風暴就要開始了！

由美國聯邦參議院外交委員會主席孟南德茲（Robert Menendez, D-NJ）及參院預算委員會共和黨首席議員葛瑞姆（Lindsey Graham, R-SC）在今年6月16日聯名提出《台灣政策法案》（Taiwan Policy Act of 2022）。我外交部當時表示，該法案涵蓋全面提升台美關係、強化台美安全與經貿關係、支持台灣國際參與及反制中國脅迫等重大議題，是旗艦型挺台法案。

《台灣政策法案》關鍵內容包含具體的「台北經濟文化代表處」更名為「台灣代表處」、4年內提供台灣45億美元（約台幣1350億元）的軍援軍事援助、有別於過去措辭模糊，允許將美國政府預算用於「有益於威懾人民解放軍攻擊行動的武器」、將台灣從正式賦予台灣「北大西洋公約組織（NATO）以外重要盟邦」地位。

▲郭正亮直言《台灣政策法》影響程度深遠，比裴洛西訪台還嚴重！（圖／路透）

針對法案內容和影響，郭正亮9日在政論節目《新聞大白話》上直言，相較於陳時中頻頻出包，《台灣政策法》在9月14日之後才是值得大家共同關注的議題，因為美國參議院通過的機率非常高，且只要參議院通過，台海風暴就開始了，很有可能直接主導台灣、美國年底的選舉，屆時都會籠罩在此氛圍之下。

郭正亮坦言《台灣政策法》若通過，絕對是比裴洛西訪問台灣的影響更加嚴重。他表示，看完《台灣政策法》100多頁的法案內容是「空前震撼」，該法案大概是美國有史以來戰略最清晰的法案，而且有法律約束力，不像以前都是授權法案。

郭正亮認為《台灣政策法》不是《台灣關係法》的加強版，而是新的法案。除了共同防禦以及承認台灣這兩個動作沒做之外，其他全部都做了，包括介入台灣軍事規劃、執行細節，都寫進去。另外駐美代表處改為台灣代表處，並成為非北約成員的主要夥伴，每一項目都非常敏感，也就是美國國會要主導美台關係，提升到戰略清晰的程度。