屏東美和科大李媄羚111年度護理國考第2名　她分享考高分秘訣

▲111年國家專技考試放榜，美和科技大學護理系李媄羚(中)名列全國第2 。（圖／美和科技大學提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

111年國家專技考試放榜，屏東美和科技大學護理系李媄羚名列全國第2，創下該校歷年國考最佳成績，曾就讀東港高中國中部的她，也是屏東在地的榮耀。今年剛從五專畢業的她樂於分享得高分的祕訣。

李媄羚說，由於認為補習回家後，還是要花時間讀書才能吸收課程內容，且收費不便宜。因此利用週間課餘空堂，到圖書館預習當天的上課內容或課後複習，圖書館也提供新版國考用書可以借閱，減少自己花錢，因此她沒有去補習。

雖然有時會利用手機查資料，平時幾乎不玩手機，且念書時一定會把IG關閉提醒、登出Dcard，不讓手機分心影響自學。準備國考過程難免會感到累，她會告訴自己可以適時在空檔做讓自己放鬆或開心的事情，適當的釋放壓力，才有足夠的毅力堅持到考試那天，順利考上護理師。

對於考上如此好成績，她除感謝學校老師的用心教導與陪伴支持，系上為學生規劃的複習課程以及嚴謹的模考制度，最後一學期紮實綿密的複習計劃，幫助學生回顧所學，加深印象並強化吸收。配合模擬考一次次的測試淬煉中精益求精，並增加學生臨場應試的經驗；在國考前的最後一哩路發揮了正面作用，讓學生雖不上補習班也能達到高度的學習成效。考試當天還特地到考場外給學生應援，讓同學們在精神上得到滿滿的支持力量。

該校護理系主任蘇英華表示，李媄羚名列全國第二，創下學校歷年國考最佳成績，卓越表現堪稱美和之光。這次系上也有不少學生表現優良，像是五專畢業生林宛欣(百大30名)、黃婕瑜(百大33名)、黃資琇、何晏儀、陳佳伶、謝喬安、邱琪甯、陳韋琳、四技生葉姵妘(百大24名)、洪健源、何欣芳等同學，都進入了全國前300名。

她表示，除了國考表現亮眼，學校也教導學生應有負責的態度，視病如親的精神，像是今年4月台中某大學附設醫院實習的三名學生郭芯彤、黃筠熙及李佳臻，期間發現病人急性敗血，郭芯彤量測血壓發現偏低，機警立刻回報護理站，經過搶救病人在黃筠熙及李佳臻的細心照料下恢復健康，順利出院，家屬特別致感謝信給學校，感謝校長的領導及護理系老師細心及用心地教導。

校長王建臺除恭賀學生優異表現外，也指出，該校是全國第一所以護理起家的學校，已有56年的歷史。期許護理系全體師生仍不忘自我惕勵，秉持創校初衷，以培養為病人、家屬與民眾所信任的優秀護理人員為教育目標，為護理教育持續奉獻心力，為國家培育更多優秀的護理人才。再次打造學校品牌、重返美和榮光。