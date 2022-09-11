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桃園景福宮首辦「大廟遇到愛」　一日聯誼8對配對成功

▲桃園景福宮首辦「大廟遇到愛」一日聯誼8對配對成功

▲桃園景福宮首辦「大廟遇到愛」一日聯誼8對配對成功。（圖／景福宮提供）

記者楊淑媛／桃園報導

昨天是農曆中秋節，也是神界的月老神君聖誕日，更是未婚男女求姻緣的吉日。桃園區大廟景福宮特地舉辦「桃園大廟遇到愛．月老牽線四良緣」未婚聯誼活動，共有90對男女報名，經一日聯誼配對成功有8對。主委簡征潭開心頒發「配對成功獎」，並表示如參加今天聯誼活動後結婚，該宮將致贈厚禮祝賀。

▲桃園景福宮首辦「大廟遇到愛」一日聯誼8對配對成功

▲簡征潭主委說，桃園景福宮建廟278年，首辦未婚聯誼活動。（圖／景福宮提供）

簡征潭主委說，桃園景福宮建廟278年，有感台灣不婚率嚴重，2年前由霞海城隍廟分靈月老神君供奉，自此吸引不少未婚男女來拜月老、求姻緣，並已陸續促成數對佳偶；而今天舉辦的未婚男女聯誼活動，則是大廟第一次舉辦。網站開放報名，很快就額滿，回應熱絡，超乎預期。

▲桃園景福宮首辦「大廟遇到愛」一日聯誼8對配對成功

簡征潭也特別感謝桃園女青商會會長鍾若綝，帶領全體會友來協助辦理這次的活動、讓活動辦理的非常成功。參加今天未婚男女聯誼活動者，不乏擁有高學歷或工作穩定甚至有所成就者。

▲桃園景福宮首辦「大廟遇到愛」一日聯誼8對配對成功

活動開始先安排「愛情啟航」讓參加的青年男女一起唱跳熱身，接著透過分組聯誼、遊戲互動、進行第一類的接觸，中午時刻大家一起享用午餐，桃園景福宮還特別邀請知名歌手現場自彈自唱好聽的抒情歌曲、讓午餐的氣氛更充滿著適合譜出戀曲的氛圍，大廟也特別安排對宗教文化有興趣的年輕男女、請專人導覽參觀大廟的文物、建築及古蹟。

▲桃園景福宮首辦「大廟遇到愛」一日聯誼8對配對成功

▲▼桃園景福宮未婚聯誼。（圖／景福宮提供）▲桃園景福宮首辦「大廟遇到愛」一日聯誼8對配對成功

下午更安排「愛情你和我」、「愛就要動動手」等活動讓大家能進一步認識彼此，最後再透過「心動時刻」大膽表白來譜出多對賜配對象，期望這幾位配對成功的佳偶及所有參加的朋友、都能藉由今天的活動結良緣有機會讓愛情開始萌芽、能很快找到彼此的真命天子和天女，締良緣、結連理。

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