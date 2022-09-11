煎魚救星　把握兩技巧「白帶魚這麼煎就不會脫皮」

記者楊惠琪／台北報導

如何避免煎出一條「皮開肉綻」的魚，是許多煮婦煮夫的想要克服的難題。因應即將進入白帶魚汛期，農委會在臉書粉專上貼文分享「怎麼煎白帶魚才不會破皮」影片，提醒下鍋前切記兩技巧，「魚要充分退冰」、「要擦乾水分」再下鍋，以免油花四濺、魚皮殘破不堪，最後還不好意思端上桌。

農委會在影片分享煎魚零失敗的小撇步。首先，在魚皮表面抹上少許鹽巴、米酒去除腥味，靜置十分鐘後；接著用紙巾擦乾魚皮表面水分，避免下鍋後發生爆油慘劇；接著等熱鍋後下油，須注意油溫一定要足夠（約熱油20至30秒），等油溫升高後，才緩緩把魚放置鍋中，以中大火煎。

影片特別提醒，煎魚首重耐心，煎的時候千萬別急著翻面，等一面煎到金黃色，再翻另一面，等另一面也煎到金黃色，再小心盛盤上桌，這樣煎魚任務就完成了；如果喜歡魚皮酥脆口感的，也可再下鍋前，先沾麵粉或米穀粉，反潮一分鐘後再依據上述步驟料理。

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▲白帶魚汛期將至，農委會分享白帶魚烹調與選購的技巧。（圖／農委會提供）

農委會漁業署表示，每年9月到隔年3月，都是白帶魚的汛期，民眾在採買時，應注意新鮮漁產品的顏色是否明亮、有光澤，且摸起來不會有黏膩、沾手的感覺，若顏色暗淡無光澤，顯然已失去鮮度，最好避免購買。

