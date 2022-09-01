強颱挾熱帶低壓雙襲　漁業署提醒漁民做好防颱準備

▲強颱夾帶熱帶低氣壓逼近，漁業署提醒嚴加戒備。（圖／記者郭世賢攝）

記者楊惠琪／台北報導

強颱「軒嵐諾」合併熱帶性低氣壓TD14，朝著北台灣來勢洶洶。漁業署發布訊息指出，目前強颱與熱帶低壓中心位置均在台灣東方海面，請航行與作業船隻應嚴加戒備，並加強收聽最新天氣動態，儘速進港避風或駛離颱風路徑。

漁業署提醒漁民，強化海上養殖業者，加強固定海上網具及纜繩等設施，定置網業者，請檢視框架、浮球、網片等設施並固定纜繩；陸上魚塭應檢視塭堤，維護設備正常運作，做好短時間因強降雨造成魚塭鹽度、水質急速變化影響養殖物的因應措施。

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漁業署表示，已通知相關漁港管理機關，加強漁港區域內公共設施防護、疏通水溝等防颱整備作業，對進港避風漁船完成停泊安排，提醒船主加強港區漁船纜繩固定；為防止漁港因浮木、布袋蓮或其他漂流物阻塞航道，提醒相關單位預先備妥搶修機具。

漁業署提醒船主、漁民，密切關注中央氣象局所發布的天氣資訊，作好防颱整備，發布陸上警戒縣市，應執行船員上岸避風工作，並注意自身安全，將危險與災害降至最低。如有災害損失，請依災害緊急通報作業規定通報所在地公所，並隨時與漁業署及各直轄市、縣(市)政府保持聯繫。