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2022黃家古厝中秋音樂會　以樂音喚起對台灣土地文化認同

▲「2022黃家古厝中秋音樂會」登場，總統蔡英文、內政部長徐國勇、總統府資政黃崑虎，市長黄偉哲、立委賴惠員等人出席聆賞，與民眾將愛台灣的心遠遠傳遞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲「2022黃家古厝中秋音樂會」登場，總統蔡英文、內政部長徐國勇、總統府資政黃崑虎，市長黄偉哲、立委賴惠員等人出席聆賞，與民眾將愛台灣的心遠遠傳遞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「2022黃家古厝中秋音樂會」於10日晚上7時登場，去年因疫情嚴峻而停辦，原有卡司原封不動地移至今年，總統蔡英文、內政部長徐國勇、總統府資政黃崑虎，以及台南市長黄偉哲與立委賴惠員等人出席聆賞，現場還有相當多愛好音樂的民眾，特於中秋夜晚遠道而來，以音樂團圓，將愛台灣的心遠遠傳遞。

▲「2022黃家古厝中秋音樂會」登場，總統蔡英文、內政部長徐國勇、總統府資政黃崑虎，市長黄偉哲、立委賴惠員等人出席聆賞，與民眾將愛台灣的心遠遠傳遞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

「2022黃家古厝中秋音樂會」邀請到各領域傑出的音樂表演者，有合唱、女高音獨唱、佛朗明哥舞蹈、原住民生活歌謠、大提琴演奏、傳統客家山歌、台語民謠、東方器樂劇場等等，展現台灣族群多元和諧的意象、撫慰疫情下紛擾的人心。

▲「2022黃家古厝中秋音樂會」登場，總統蔡英文、內政部長徐國勇、總統府資政黃崑虎，市長黄偉哲、立委賴惠員等人出席聆賞，與民眾將愛台灣的心遠遠傳遞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

總統蔡英文首先祝福大家中秋節快樂，很開心能在黃家古厝與大家共度愉快的夜晚。蔡英文表示，在台灣各族群都可以自由自在的演奏音樂，也能做自己喜歡的事情，這是台灣的民主自由，也感謝在座的各位有決心一同來保護。

▲「2022黃家古厝中秋音樂會」登場，總統蔡英文、內政部長徐國勇、總統府資政黃崑虎，市長黄偉哲、立委賴惠員等人出席聆賞，與民眾將愛台灣的心遠遠傳遞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，黃家古厝音樂會今年滿25年，去年雖因疫情的關係，停辦一年，但是市府對於音樂藝文十分重視，今年首次選定於中秋節當晚舉行。黃偉哲也感謝多年來各界的共襄盛舉，演出陣容日漸盛大，加上市定古蹟身分，讓音樂會更顯特色，黃偉哲也提及，每年古厝音樂會都會緊扣著「台灣族群融合」，盼今年的音樂會也能喚起大眾對台灣音樂的感懷，增進對台灣土地與文化的認同感。

▲「2022黃家古厝中秋音樂會」登場，總統蔡英文、內政部長徐國勇、總統府資政黃崑虎，市長黄偉哲、立委賴惠員等人出席聆賞，與民眾將愛台灣的心遠遠傳遞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲「2022黃家古厝中秋音樂會」登場，總統蔡英文、內政部長徐國勇、總統府資政黃崑虎，市長黄偉哲、立委賴惠員等人出席聆賞，與民眾將愛台灣的心遠遠傳遞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

今日音樂會首先由固定班底「新韻合唱團」開場，特別獻聲演唱俄文歌曲〈Prayer for Ukraine〉。〈Prayer for Ukraine〉是1885年由OleksandrKonysky作詞，Mykola Lysenko作曲的烏克蘭愛國讚美詩，國策資政黃崑虎表示，希望以此曲為仍在戰火中的烏克蘭祈禱，期望世界永恆的和平與安樂，戰爭、痛苦與苦難不再發生。

▲「2022黃家古厝中秋音樂會」登場，總統蔡英文、內政部長徐國勇、總統府資政黃崑虎，市長黄偉哲、立委賴惠員等人出席聆賞，與民眾將愛台灣的心遠遠傳遞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

接續登場的團隊「台北歌劇劇場」，透過女高音羅惠真悠揚的嗓音唱出由曾道雄作曲、山口幸子作詞的禱歌〈長崎少女〉，帶領聽者一起沉浸在悲憫的情懷中；「精靈幻舞舞團」以原創的佛朗明哥舞，展現來自「法雅」的兩首經典舞劇選粹。此外，也特別邀請到台灣原住民三大天后「我們仨」──魯凱族的Muagaii（柯梅英）、卑南族的Senayan（賴秀珍）與排灣族的Ivi（卓秋琴），帶來生活記憶的吟唱。

大提琴則由「弦外之音團」張正傑搭配呂冠葶的鋼琴伴奏，奏出台灣與俄羅斯音樂家的無奈。多樣的演出類型還有「台灣客家山歌團」的傳統客家歌謠，以及被封為「台灣嘻哈始祖」的劉福助，演唱來自常民生活的自創民謠，現場民眾反應十分熱烈。

▲「2022黃家古厝中秋音樂會」登場，總統蔡英文、內政部長徐國勇、總統府資政黃崑虎，市長黄偉哲、立委賴惠員等人出席聆賞，與民眾將愛台灣的心遠遠傳遞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

而「采風樂坊」在音樂會的尾聲以傳統樂器呈現磅礡的歷史劇場，引領觀眾回到楚漢相爭驚心動魄的場景；作為壓軸，同樣在「采風樂坊」國樂的伴奏下，「新韻合唱團」以〈台灣翠青〉將音樂會帶入圓滿的結尾。

文化局表示，每年黃家古厝音樂會都緊扣「台灣族群融合的交響詩篇」演奏，發揚愛台灣、惜鄉土的精神，讓大家發自內心的熱愛與疼惜我們的故鄉，找回台灣溫暖的人情。黃資政也特別感謝長期以來支持古厝音樂會的所有朋友，他指出，古厝音樂會始於他、卻成就於眾人，成為台灣人共同舉辦、值得驕傲的音樂會。同時他也期盼在現今的疫情下，能以動人的樂音為台灣祈福，也為在戰火中的烏克蘭祈福。

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