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台灣新住民人權展望協會辦「新住民回娘家」　市長黃偉哲前往同樂

記者林悅／台南報導台灣新住民人權展望協會與市議員周麗津服務處於中秋節，幫在台南越南、印尼及大陸等新住民，在安平區建平里活動中心辦理「新住民回娘家」，活動除了新住民各自準備家鄉菜餚來與大家共同分享，市長黃偉哲等人也到場，向新住民祝賀佳節愉快。這次活動的指導單位是市府社會局、安平區公所，協辦單位為中華圓夢公益展望會、建平里辦公處，主辦單位是市議員周麗津服務處與台灣新住民人權展望協會。活動於10日下午2時在建平里活動中心辦理，市長黃偉哲、民政局副局長吳明熙、新聞處長蘇恩恩、台南市體育總會

▲台灣新住民人權展望協會與市議員周麗津服務處於中秋節，幫在台南越南、印尼及大陸等新住民，在安平區建平里活動中心辦理「新住民回娘家」活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台灣新住民人權展望協會與市議員周麗津服務處於中秋節，幫在台南越南、印尼及大陸等新住民，在安平區建平里活動中心辦理「新住民回娘家」，活動除了新住民各自準備家鄉菜餚來與大家共同分享，市長黃偉哲等人也到場，向新住民祝賀佳節愉快。

記者林悅／台南報導台灣新住民人權展望協會與市議員周麗津服務處於中秋節，幫在台南越南、印尼及大陸等新住民，在安平區建平里活動中心辦理「新住民回娘家」，活動除了新住民各自準備家鄉菜餚來與大家共同分享，市長黃偉哲等人也到場，向新住民祝賀佳節愉快。這次活動的指導單位是市府社會局、安平區公所，協辦單位為中華圓夢公益展望會、建平里辦公處，主辦單位是市議員周麗津服務處與台灣新住民人權展望協會。活動於10日下午2時在建平里活動中心辦理，市長黃偉哲、民政局副局長吳明熙、新聞處長蘇恩恩、台南市體育總會

這次活動的指導單位是市府社會局、安平區公所，協辦單位為中華圓夢公益展望會、建平里辦公處，主辦單位是市議員周麗津服務處與台灣新住民人權展望協會。

記者林悅／台南報導台灣新住民人權展望協會與市議員周麗津服務處於中秋節，幫在台南越南、印尼及大陸等新住民，在安平區建平里活動中心辦理「新住民回娘家」，活動除了新住民各自準備家鄉菜餚來與大家共同分享，市長黃偉哲等人也到場，向新住民祝賀佳節愉快。這次活動的指導單位是市府社會局、安平區公所，協辦單位為中華圓夢公益展望會、建平里辦公處，主辦單位是市議員周麗津服務處與台灣新住民人權展望協會。活動於10日下午2時在建平里活動中心辦理，市長黃偉哲、民政局副局長吳明熙、新聞處長蘇恩恩、台南市體育總會

活動於10日下午2時在建平里活動中心辦理，市長黃偉哲、民政局副局長吳明熙、新聞處長蘇恩恩、台南市體育總會總會長吳志祥、民眾黨立委蔡壁如與邱臣遠共率台南市市議員參選人陳詩薇、江品璁、蔡宛秦、江明宗、江國銘及多位里長參選人參與，另市議員盧崑福、林美燕、蔡淑惠、周麗津及前市議員莊玉珠、安平區長蕭泰華都到場同歡。

記者林悅／台南報導台灣新住民人權展望協會與市議員周麗津服務處於中秋節，幫在台南越南、印尼及大陸等新住民，在安平區建平里活動中心辦理「新住民回娘家」，活動除了新住民各自準備家鄉菜餚來與大家共同分享，市長黃偉哲等人也到場，向新住民祝賀佳節愉快。這次活動的指導單位是市府社會局、安平區公所，協辦單位為中華圓夢公益展望會、建平里辦公處，主辦單位是市議員周麗津服務處與台灣新住民人權展望協會。活動於10日下午2時在建平里活動中心辦理，市長黃偉哲、民政局副局長吳明熙、新聞處長蘇恩恩、台南市體育總會

這次活動，有來自台南各區的新住民200餘位參與，會中除有異國美食外，也有印尼、北越的民族舞蹈，並有小朋友的燈籠製作比賽；燈籠比賽時，周麗津的2位女兒也下場共同參與，周麗津並在旁協助製作。

市長黃偉哲指出，在這中秋佳節之際，有多國新住民聚集一起，品嚐各國的美食，並互相交流各國家不同過節內容，在此祝大家過節快樂。

記者林悅／台南報導台灣新住民人權展望協會與市議員周麗津服務處於中秋節，幫在台南越南、印尼及大陸等新住民，在安平區建平里活動中心辦理「新住民回娘家」，活動除了新住民各自準備家鄉菜餚來與大家共同分享，市長黃偉哲等人也到場，向新住民祝賀佳節愉快。這次活動的指導單位是市府社會局、安平區公所，協辦單位為中華圓夢公益展望會、建平里辦公處，主辦單位是市議員周麗津服務處與台灣新住民人權展望協會。活動於10日下午2時在建平里活動中心辦理，市長黃偉哲、民政局副局長吳明熙、新聞處長蘇恩恩、台南市體育總會

台灣新住民人權展望協會理事長張晉祥、執行長黎氏王燕表示，因為國際疫情一直未退，許多新住民無法返鄉過節，所以才辦理此活動，來解思鄉之情。

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