重視藏傳佛教文化保存　安平貢噶寺成立顯密文化會館

▲為恭祝貢噶老人聖誕，財團法人貢噶寺舉辦紅觀音法會暨拜壽、懷念師恩感恩餐會，並舉辦保存藏傳佛教文化資產的「貢噶寺顯密文化會館」啟用儀式。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

農曆八月十六日（9月11日）為金剛上師貢噶老人聖誕，為恭祝貢噶老人聖誕，財團法人貢噶寺於10日上午舉辦紅觀音法會暨拜壽、懷念師恩感恩餐會，並舉辦保存藏傳佛教文化資產的「貢噶寺顯密文化會館」啟用儀式。

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活動邀請台南市長黃偉哲、民政局長姜淋煌、安平區區長蕭泰華、貢噶寺董事長李明威、噶瑪伊喜多傑喇嘛、貢噶老人慈善護法會會長陳素雲、盧崑福議員、李中岑議員、蔡淑惠議員、台南市政府青年委員葉政忠、南區明德里里長陳瑞華、明德社區理事長陳齡梅等人，共同參與剪綵儀式。

財團法人貢噶寺董事長李明威表示，在台灣佛教密宗噶瑪噶舉(白教)是少見且特別的，貢噶寺是台灣第一座密教道場，1997年西藏精神領袖達賴喇嘛第一次來台灣，就在貢噶寺弘法並為佛像開光，造成轟動，也因此可見貢噶寺在台灣藏傳佛教中的地位。為保存台灣藏傳佛教文化資產，董事會積極推動成立「貢噶寺顯密文化會館」，期望讓更多人了解藏傳佛教的歷史文化，善盡維護與傳承責任，並秉持金剛上師貢噶老人慈悲為懷精神，推行弘法、利生等工作。

貢噶寺表示，「顯密文化會館」展示藏傳佛教大藏經、圖書、貝葉經等文物，並於二樓設立「上師文物紀念館」，未來除展示上師文物及傳承上師法寶、社會賢達致贈之墨寶藝品之外，也可外借展覽會場。歡迎民眾蒞臨參觀，另有相關書籍可供借閱與結緣，詳情請洽詢寺務處06-2987868。