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台南安平區參選人林依婷　恭請13尊神明安座護佑總部

▲台南市安平區、南區市議員參選人林依婷，恭請13間廟宇13尊神明前來總部安座鎮守護佑，祈求在眾神明的庇佑下，祈求選務順利平安。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市安平區、南區市議員參選人林依婷，恭請13間廟宇13尊神明前來總部安座鎮守護佑，祈求在眾神明的庇佑下，祈求選務順利平安。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

有著敢拼敢衝敢改革精神的台南市安平區、南區市議員參選人林依婷，為感念地方長輩的提攜與神明的庇佑，為尊重地方特在總部成立前，7日恭請13間廟宇13尊神明前來總部安座鎮守護佑，晚上舉辦宴王各路神明，在眾神明的庇佑下，祈求選務順利平安。

自幼在安平舊部落長大的台南安平區、南區參選人林依婷，受到佛、道教的庇佑下使她一路順遂平安，雖留學英國接受國外思想教育，心中的不忘本信仰仍不曾動搖，心中有疑惑之時都會到廟中請神明解惑，使她所做出的決定都無往不利，如日前登記參選之際，就從安平開台天后宮上香祈福開始出發到選委會，如此虔誠的心必能得到庇佑。

▲台南市安平區、南區市議員參選人林依婷，恭請13間廟宇13尊神明前來總部安座鎮守護佑，祈求在眾神明的庇佑下，祈求選務順利平安。（圖／記者林悅翻攝，下同）

安平區參選人林依婷表示，因自幼都隨家中長輩前往各大廟宇進香參拜，對各路神明得道升天前的生平事蹟有拜讀過，期望當選後能學習各路神明照顧一方百姓的精神，所以在9日總部成立前的7日，特恭請安平區的安平開台天后宮天上聖母、港仔尾靈濟殿保生大帝、代天府興和宮吳府千歲、三鯤鯓社天宮壇田府元帥、南區的萬年殿朱府二千歲、省躬社聖化堂佛祖、萬皇宮朱府二千歲、下林建安宮大太子爺、南廠水門宮吳府二鎮、鯤鯓龍山寺清水祖師、鹽埕北極殿玄天上帝、大林天元宮周府千歲及中西區的六合境柱仔行全台開基永華宮廣澤尊王，共13間廟宇13尊神明到總部鎮守護佑。

▲台南市安平區、南區市議員參選人林依婷，恭請13間廟宇13尊神明前來總部安座鎮守護佑，祈求在眾神明的庇佑下，祈求選務順利平安。（圖／記者林悅翻攝，下同）

從安平出發的林依婷，自擔任台南市政府副發言人後，一路從市政陌生人蛻變成最懂市政的參選人，在轄區是最年輕的市議員參選人，期望他的參選能帶給選民一個清新、透明的新政治，給新人一個機會，讓新人也給台南一個更好的明天。

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