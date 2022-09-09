台南安平區議員參選人林依婷競總成立　地方仕紳鄉贊聲喊凍蒜

▲投入台南安平區、南區市議員選舉的新人林依婷，在支持者殷切盼望下，9日下午2時在永華路二段舉行競選總部成立典禮。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

以最懂市政為基礎，投入台南安平區、南區市議員選舉的新人林依婷，9日下午2時在永華路二段舉行競選總部成立典禮，並由台南市長黃偉哲致祝賀詞，民進黨中常委黃承國披上彩帶，台南市黨部主委潘新傳親自授旗及民間各社團紛紛獻上象徵好彩頭物件後，競選總部正式成立，為僅剩78天備戰，全力衝刺。

市議員參選人林依婷年僅27歲便擁有英國新堡大學媒體公關碩士的高學歷，畢業後返國即加入市長黃偉哲團隊，協助市政宣傳，擔任「市政三分鐘」主持人，後來更受市長黃偉哲提拔，擔任台南市政府副發言人，從市政陌生人轉變為最懂市政的副發言人。

台南安平區、南區市議員參選人林依婷競選總部成立典禮中，由民進黨中常委黃承國為林依婷披上候選人彩帶，再由民進黨台南市黨部主委潘新傳親自授旗，象徵青年正綠軍整裝待發；另外，台南市商業會、台南市總工會、雲林同鄉會、BPW國際職業婦女協會及來自地方賢達人士紛紛獻上象徵好彩頭的菜頭、粽子‧等物件，表達全力支持林依婷的決心。

林依婷在政見白皮書裡提出南區及安平區的願景，安平區的廟宇香火、老街古堡、傳統小吃、水景夕陽是經濟優勢，也造成交通劣勢，聯外道路居民困擾，阻礙產業進入安平，安平發展不該受制於此，所以需要建造跨港大橋，從五期到金城，從西進入安平。這個概念稱為「金城門戶計畫」，金城里有足夠的用地可以再造繁榮，未來跨港大橋從永華路至城平路，台61南延預計沿著四草大道規劃，南北車流匯聚於此，安平商業模式會有更多可能性。

林依婷說，在南區方面，因工業而輝煌也因外移而沒落，南區再起要從工業到創業，以新創及美學互補傳統與美食的主軸，藉由創業者幫助創業者，辦理經驗工作坊、組織青創顧問團，複製創業模式，整合資源、異業結盟、輔導轉型、線上社群形成台南創業隊。如果說一個工業區的上班人潮，就能撐起南區的經濟運作，那麼現在南區要向全台南，甚至全台灣招手，這也是一直想實現的事情。

林依婷也向選民喊話，必須守住安平、南區青年的一席，林依婷是第九選區最年輕的參選人，也是唯一的新人，期望選民手中的一票不僅是給新人機會、給年輕人空間，更是給安平、南區一個改變的機會。