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台鐵號誌故障史上最嚴重！2天沒睡修不好　「從沒碰過詭異干擾源」

▲▼台鐵彰化員林-花壇號誌故障，班次大誤點。（圖／記者唐詠絮攝）

▲台鐵彰化員林-花壇號誌故障，班次大誤點。（圖／記者唐詠絮攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵員林-花壇間號誌故障邁入第3天，衝擊中秋疏運已逾6萬人被延誤，創下台鐵史上號誌故障搶修最久紀錄，由於設備幾乎全套更換一輪，但仍有異常，台鐵今上午改巡軌沿途查干擾源，初步研判有外力「突波」干擾，已找國內頂尖專家透過頻譜分析儀等專業設備協助，台鐵人員感嘆「從沒碰過這類問題」。

台鐵員林-花壇間號誌故障，據了解，本週一(9月5日)該處號誌也曾出現異常，但當天已排除，未料到了9月8日上午7時20分再誤故障，台鐵人員3天來不眠不休搶修，該處號誌仍反反覆覆出現間歇性故障，迄今仍未找到原因。

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交通部長王國材今上午接受《東森新媒體ETtoday》訪問時表示，這幾天已更換電纜、調校計軸器、主機板，幾乎全套材料都換了，但每次一恢復，跑幾班後又故障，令人訝異，除台鐵人員連日不眠不休搶修外，原廠技師以及國內頂先專家學者也都趕赴現場協助找問題，今早用巡軌方式沿線找出干擾源。

搶修現場除台鐵人員、原廠技師外，高科大鐵道中心教授、已退休台鐵電務專家等都趕赴現場協助找干擾源隔絕防止，初步研判可能是外來「突波」干擾，學者透過頻譜分析儀等相關專業設備巡查偵測，發現中正西路平交道至擺塘巷平交道之間的號誌電纜，只要列車一通過，迴流電流就可能造成干擾，突波傳回機房影響號誌系統不穩定發生故障，目前已正抽換電纜，目標今完成搶修，明天恢復正常行車。

▲長官要來視察了！台鐵號誌故障修好1分鐘又秀逗　居民哀號「整天噹不停」。（圖／記者唐詠絮攝）

▲台鐵號誌故障今一度修好1分鐘又秀逗，列車延誤嚴重。（圖／記者唐詠絮攝）

台鐵人員坦言，這確實是近年最嚴重的一次號誌故障事件，很少需要搶修這麼多天，過往也從沒遇到這類不明干擾源情況，也因此這次花比較長時間找問題，大家已經2天多都沒睡覺了，一旦可以找出干擾源，搶修和維修就很快了。

根據台鐵統計，該故障截至10日12：00止計影響53列、合計延誤2831分、旅客約9,574人。由於前2天已有259班車誤點，5萬8500多名旅客被延誤，總計迄今中午共有312班車誤點，6萬8074名旅客被延誤。

台鐵民國96年也曾經發生七堵號誌故障，當時影響10萬名旅客，此次彰化路段號誌故障卻連修了3天，雖影響人數未破紀錄，但創下史上號誌搶修最久紀錄。

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