長官將視察...台鐵號誌故障修好1分鐘又秀逗　居民哀號：噹歸剛欸

▲長官要來視察了！台鐵號誌故障修好1分鐘又秀逗，列車也大誤點。（圖／記者唐詠絮攝）



記者唐詠絮／彰化報導

台鐵員林-花壇間計軸通信電纜及號誌故障邁入第3天，卻陷入故障修復不斷輪迴情況，交通部政務次長胡湘麟及台鐵局長杜微也將員林車站了解最新情況。但號誌不給力，今天中午12點03分原本一度恢復正常，但僅維持1分鐘，也列車也因此誤點125分鐘。附近鄰居也哀號，平交道號誌沒修好，「噹噹噹噹」狂響讓人抓狂，已快腦神經衰落。

台鐵員林-花壇間計軸通信電纜及號誌故障邁入第3天，連帶影響該區間3處平交道柵欄升降，改採人工通訊式調度，列車通過平交道時需慢行，恰逢中秋疏運班次密度高，引發連鎖效應，列車出現嚴重延誤，光前2天就有259班車誤點，5萬8500多名旅客被延誤，到今已經第三天，上午仍未找到故障原因。

▲台鐵彰化員林-花壇號誌故障，班次大誤點。（圖／記者唐詠絮攝）



今天中午12點台鐵又發出公告通知，受號誌故障影響，員林站至花壇站間南下/北上列車有所延誤，受影響車站包括員林、大村以及花壇。

台鐵表示，花壇到員林間號誌故障，經9日跨10日漏夜搶修，號誌仍有間歇性不穩定狀態，現正逐一檢測查明原因改善。凡列車誤點達45分以上，對號列車可全額退費，電子票證旅客當次乘車免扣款，定期票延長使用期限一日。