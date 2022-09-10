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3天修出「技術斷層隱憂」　揪詭譎故障！台鐵退休老手回娘家救援　

▲▼台鐵彰化員林-花壇號誌故障，班次大誤點。（圖／記者唐詠絮攝）

▲台鐵彰化員林-花壇號誌故障，連3天班次大誤點。（圖／記者唐詠絮攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵員林-花壇號誌故障邁入第3天，至今午已有6.8萬人被延誤，312班車誤點，創下史上號誌維修最久紀錄，也修出「台鐵技術斷層隱憂」。台鐵有38年資歷的退休電務專家「回娘家」救援，迄今已超過30小時沒闔眼，他透露從小吃鐵路飯長大，看到列車延誤這麼嚴重，可感受到台鐵的痛，雖不在其位仍要來幫忙。

台鐵號誌故障，不少台鐵第一線員工已經2天沒闔眼睡覺，不眠不休全力搶修，未料號誌依舊不穩定，原以為修好，但只要列車通過又故障，台鐵事後找來原廠技師協助，反覆故障仍不斷上演，台鐵再尋求專家協助，不只請來高科大鐵道權威學者協助抓問題，一名有38年資歷的台鐵退休資深電務專家也「回娘家」救援。

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終於台鐵今在中正西路平交道至擺塘巷平交道之間的號誌電纜，發現該區間遇列車通過時迴流電流可能造成干擾，突波傳回機房影響號誌系統不穩定而發生故障，研判應該是突波干擾，目前正抽換電纜作業，後續仍待測試才能確認是否抓對問題，目標今天完成修復，明天恢復通車。

該名專家接受《東森新媒體ETtoday》訪問時表示，他從小吃鐵路飯長大，看到台鐵列車延誤這麼嚴重，隔天修好又故障，讓他也很緊張，加上台鐵請他協助，雖他不在其位，但能感受到台鐵的痛，因此要回去幫忙。

▲▼台鐵彰化員林-花壇號誌故障，班次大誤點。（圖／記者唐詠絮攝）

▲台鐵彰化員林-花壇號誌故障，班次連3天大誤點。（圖／記者唐詠絮攝）

該專家表示，目前雖已查出有突波干擾源及區間，但仍在調查干擾源的來源，包括到底干擾是來自電纜、高壓電、電力機車或接地設備等，這些仍待進一步確認和釐清。他也坦言他過往在台鐵待這麼久，從沒遇過這種突波問題，確實相當棘手。

台鐵從未有遇到干擾波經驗，增加了搶修難度，也讓人力和技術面臨斷層的台鐵面臨了史上最嚴厲考驗。消基會交通委員會召集人李克聰表示，台鐵員林到花壇間號誌問題3天修不好，故障原因第一時間無法即時找到，先是以為是電纜、計軸器，接著是卡板和主機板，外勤人力不足、技術斷層都是原因之一。

李克聰指出，台鐵應透過大數據分析，針對維修、事故、原因、SOP等都要建立資料庫，未來發生故障可透過大數據協助找出可能原因，故障原因診斷除資料庫建立外，技術如何跟上來也要想辦法改善。

李克聰強調，台鐵一直把購新車當成宣傳重點，但設備妥善率和人力不足仍是老問題，政府和台鐵應該編足夠預算協助加強。

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