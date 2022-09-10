台鐵號誌出包元凶找到了！詭異突波誤6.8萬人　「列車通過就故障」

▲台鐵彰化員林-花壇號誌故障，班次大誤點。（圖／記者唐詠絮攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵員林-花壇間號誌故障邁入第3天，衝擊中秋疏運已有6.8萬人被延誤，312班車誤點，台鐵今上午巡查後，發現中正西路平交道至擺塘巷平交道之間的號誌電纜，只要列車一通過，迴流電流就可能造成干擾，突波傳回機房影響號誌系統不穩定發生故障，目前正抽換電纜，目標今完成搶修，明天恢復正常行車。

該起事件創下台鐵史上號誌故障搶修最久紀錄，由於相關設備幾乎全套更換一輪，但仍有異常，台鐵今上午改巡軌沿途查干擾源，初步研判有外力「突波」干擾，已找國內頂尖專家透過頻譜分析儀等專業設備找出干擾源位置，台鐵人員感嘆「從沒碰過這類問題」。

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交通部政務次長胡湘麟與台鐵局長杜微今(9/10)上午也前往員林站視察號誌故障搶修情形，台鐵表示，上午檢查過程中已縮小範圍，將重點集中於中正西路平交道至擺塘巷平交道之間的號誌電纜，該區間遇列車通過時迴流電流可能造成干擾，突波傳回機房影響號誌系統不穩定而發生故障。

▲台鐵彰化員林-花壇號誌故障，班次大誤點。（圖／記者唐詠絮攝）

台鐵表示，目前正抽換這一區段號誌電纜換用遮蔽係數良好的28P電纜，並計劃在機房相關計軸器模組加強突波防護，目前已調集頻譜分析儀、示波器及突波吸收器，加強機櫃主件防護，相關工程進度預計今天完成。

胡湘麟則指示台鐵局務必加速搶修，提醒現場人員注意工作安全，胡也特別於此次故障受到影響旅客及民眾表達歉意。

根據台鐵統計，該故障截至10日12：00止計影響53列、合計延誤2831分、旅客約9,574人。由於前2天已有259班車誤點，5萬8500多名旅客被延誤，總計迄今中午共有312班車誤點，6萬8074名旅客被延誤。