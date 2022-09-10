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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳時中先提告再說「歡迎二創」　黃珊珊：沒定見怎當市長？

▲▼黃珊珊10日出席「2022兒童慈善繪畫大賞」活動。（圖／黃珊珊競選辦公室提供）

▲黃珊珊10日出席「2022兒童慈善繪畫大賞」活動。（圖／黃珊珊競選辦公室提供）

實習記者李密／台北報導

日前民進黨台北市長參選人陳時中公廁政見影片，遭有心人「二創」，將影片移花接木，與電影「熔爐」片段剪接在一起，陳時中競辦憤而提告。不料，陳時中態度隨後一百八十度大轉彎，表示尊重創意，但因影片涉及誤導，才希望查明真相。無黨籍台北市長參選人黃珊珊今（10）日批評，政治人物應有包容力，要有定見和想法，批評陳時中沒定見、反反覆覆，「這樣怎麼當市長」。

陳時中團隊昨（9）日因公廁政見影片遭網友惡意剪接，向刑事警察局報案，團隊認為剪接影片扭曲政策原意，且盜用國外電影片段，盼警方追查主事者，防治不法行為。但隨後又表示歡迎二創，只因影片違法不當、造假，希望能釐清真相。

對此，黃珊珊今（10）日出席「2022兒童慈善繪畫大賞」時表示，陳時中競辦製作的政策影片，在可受公評的狀況之下，又認為被侵害權益、想提告。質疑陳時中團隊是不清楚相關內容，還是採用兩面手法，先提告、再說歡迎二創？

黃珊珊質疑，陳時中沒有定見，怎麼當市長？看影片內容就可知有些可告、有些告不成。黃珊珊認為，陳時中應有包容力，也要有自己的想法，現在顯然他沒定見，才會反反覆覆，「應該說最近這陣子陳時中都這樣。」

黃珊珊強調，如果沒有自己的定見和想法，就會隨波逐流，尤其是自己的團隊，也會無法掌握他的想法。

▼陳時中。（圖／記者宋良義攝）

▲▼陳時中登山活動。（圖／記者宋良義攝）

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