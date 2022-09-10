女王駕崩「逾470萬張紙鈔、290億枚硬幣」全換掉　汰換機制曝光

▲英國女王伊麗莎白二世駕崩，該國貨幣也必須全面改版。（示意圖／免費圖庫pixabay）



記者吳美依／編譯

英國國王查爾斯三世登基後，原本印有女王伊麗莎白二世肖像的貨幣必須全面改版，英格蘭銀行（Bank of England）及皇家製幣廠（Royal Mint）估算，光是國內就有超過470萬張紙鈔、約290億枚硬幣正在流通。外界預期，英國很可能採取循序漸進、新舊共存的方式，更換新貨幣。

伊麗莎白二世是第一位被印製在貨幣上的英國君主，過去將近70年期間，她的肖像出現在大英國協成員國的貨幣之上。如今，英格蘭銀行及皇家鑄幣廠卻面臨艱鉅任務，必須收回現在流通的大量貨幣，並且發行印有查爾斯三世肖像的貨幣，取而代之。

CNN報導，新貨幣很可能被「逐步」引入市場，與舊貨幣共存、同時作為法定貨幣一段時間。英國2017年也有先例，當時皇家鑄幣廠發行新版12邊形1英鎊硬幣，與原本的圓形1英鎊硬幣共存6個月後，舊硬幣才失去法定貨幣地位。

▲女王駕崩對英國社會帶來巨大衝擊。（圖／路透）



英格蘭銀行聲明，印有女王肖像的紙鈔「仍是法定貨幣且仍在流通」，生產也會一如往常地進行，直到哀悼期結束後，才會制定出取代現有貨幣的計畫。皇家鑄幣廠也表示，將在適當時機宣布新版硬幣設計。

在加拿大，英國女王仍是國家元首，央行發言人費倫─克雷格（Amélie Ferron-Craig）表示，該國現在使用、印有女王肖像的20元紙鈔將在未來幾年持續流通，「沒有法律要求，在君主更迭時，必須於規定期限內改變設計」，而且新紙鈔設計必須經由財政部長批准，發行需要耗時數年。

在澳洲，女王肖像也出現在5元紙鈔上，但澳洲央行10日表示，其貨幣不會出現「立即的改變」，5元紙鈔也不會被撤回，很可能在數年內持續流通。

女王駕崩「英國經濟損失太驚人」 美媒估算：恐達數十億美元

