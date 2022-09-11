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鍾東錦向柯文哲請益發展智慧城市　盼安居環境多層防護

▲▼鍾東錦11日向到訪的台北市長柯文哲請益推動智慧城市發展。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲鍾東錦11日向到訪的台北市長柯文哲請益推動智慧城市發展。（圖／記者蔡文淵翻攝）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣長候選人鍾東錦11日向到訪的台北市長柯文哲請益，台北市推動智慧城市的現況，因為鍾東錦提出的三項國際發展中，其中一項就是要帶領苗栗邁向國際智慧城市，今天特別向柯文哲市長請教如何切入才能獲得良好成效。

鍾東錦表示，其實會把智慧城市納入政見中，是經多次向苗栗縣長徐耀昌請益，而台北市已啟動多年，並獲得洛桑管理學院評選為智慧城市全球第4名、亞洲第2名的佳績，代表台北市政府已經把智慧科技充分應用在服務市民的領域中，因此，特別要向柯文哲市長請教如何切入才能獲得良好成效。

鍾東錦舉例，交通安全與我們的生活息息相關，苗栗縣政府工務處今年針對易肇事或無法設置號誌路口，架設智慧路標，自動偵測幹道車輛，提醒支道來車注意路口狀況，半年以來平均肇事率下降超過5成，獲得良好成效，大大提升居民「行的安全」。

未來，將持續提升智慧城鄉的發展；就智慧醫療部份，包含主導AI智慧醫療網，落實於慢性病管理、老人居家自主管理、疾病預防、遠端視訊診斷以及長照服務等5個區塊。智慧交通方面，更將整合遠端視訊系統，提供即時交通資訊、道路狀況、災害預防與搶救。

柯文哲表示，E化政府講的就是要公開透明，讓民眾可以參與市政討論與規劃，這樣的觀念最好從小扎根，建議未來苗栗縣政府可以利用「台北酷課雲」系統，在後疫情時代，透過雲端網路持續提升在地學童實力與競爭力，同時把智慧城市運用在醫療、交通等面向，相信將可促進苗栗朝向現代化發展。

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