誰卡空總交鋒　吳思瑤轟黃珊珊「柯文哲化」：不反省將本求利

▲民進黨立委吳思瑤。（資料照／記者湯興漢攝）

記者呂晏慈／台北報導

台北市長選戰逐漸升溫，民進黨台北市長候選人陳時中競總總幹事吳思瑤11日批評，前副市長黃珊珊到了選舉才第一次參加空總藝文活動，為了選舉消費文化，且她真的「柯文哲化」了，對於柯市府將本求利的執政偏差毫無反省能力，凡事都柯規黃隨，而柯黃體制只會關上台北發展文化的門，設下層層路障與關卡，來阻擋文化在台北的推動及進步。

吳思瑤日前批評，黃珊珊在副市長任內，北市府卡空總，欠藝術界一個道歉；黃珊珊則回擊，公共設施要都市計畫變更為商業設施，本來就要回饋40%，這是全台北市一致的規範，「難道要台北市特別為你開門嗎？」

吳思瑤今天再度透過臉書表示，黃珊珊昨天到空總參加藝文活動大談文化，但她過去擔任議員21年、副市長將近3年，從未看見黃珊珊來參與，要選市長了才出現關心，國民黨候選人蔣萬安當然也是。

吳思瑤表示，黃珊珊、蔣萬安選舉到了第一次來關心，也不是不行，愈多人關心文化都該歡迎，但非常諷刺，第一次參加這個重要展會的黃珊珊，顯然也沒做好功課，不知道過去「一年展」尋找舉辦場地的苦難歷程；過去她好不容易促成連續幾年「一年展」終於能夠落腳「花博爭艷館」舉辦，本以為可以長治久安了，但今年花博展區成了台北市長柯文哲及黃珊珊畢業典禮「城市博覽會」的場地，藝術家只好被迫轉移陣地，繼續流浪，所幸在文化部協助下，「空總台灣當代文化實驗場」伸出援手，適時提供了展覽的場地，解除危機。

吳思瑤批評，黃珊珊為了選舉可以來消費文化，沒看見她為任內卡關空總開發表達歉意就算了，還能振振有辭大談自己的文化政策，「她不覺得汗顏，我倒是替她感到遺憾」。她說，黃珊珊真的柯文哲化了，文化部想把這個場域作為文化用途，但柯市府要求以特專區予以商業開發並進行都市計劃變更，要求40%回饋獅子大開口，對比文化部的原始提案是回饋15％。

吳思瑤指出，「將本求利」一直是柯文哲的執政偏差，黃珊珊作為柯文哲的接班人，毫無反省能力，凡事都柯規黃隨，例如社宅就是其一，黃珊珊批評陳時中降租政策將傷及社宅自償率，不折不扣只看社會住宅的眼前收益，而無視居住正義的高度與價值；此外，當陳時中提6至18歲兒童青少年每年1500元藝遊券，是為了提振藝術文化產業，但黃珊珊卻批評這是撒幣，不支持政府帶頭來投資文化。

吳思瑤表示，回到空總土地爭議，黃珊珊把文化用地的多元想像侷限於單一套路變成商業開發，所以推託比照一般都市計畫要求40%的高回饋，這就是把文化與商業畫上等號，無視於政府支持藝文發展需要更高位的政策高度，把將本求利的作法套用在文化政策，這樣對嗎？

吳思瑤諷刺說，「改變台北就從文化開始，這就是2014柯文哲欺騙台北的開始」，黃珊珊這句「難道要台北市幫你開一道門嗎？」正是100%的柯文哲話術，黃珊珊的路線就是柯文哲的路線，柯黃體制只會「關上台北發展文化的門」，設下層層路障與關卡，來阻擋文化在台北的推動及進步。