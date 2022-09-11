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誰卡空總交鋒　吳思瑤轟黃珊珊「柯文哲化」：不反省將本求利

▲▼民進黨台北市長參選人陳時中競選辦公室召開台北隊長召集令暨阿中與你相見歡活動起跑記者會，競選團隊吳思瑤、林楚茵、莊瑞雄及張茂楠正式宣告陳時中競選活動的空戰陸戰即日起展開。（圖／記者湯興漢攝）

▲民進黨立委吳思瑤。（資料照／記者湯興漢攝）

記者呂晏慈／台北報導

台北市長選戰逐漸升溫，民進黨台北市長候選人陳時中競總總幹事吳思瑤11日批評，前副市長黃珊珊到了選舉才第一次參加空總藝文活動，為了選舉消費文化，且她真的「柯文哲化」了，對於柯市府將本求利的執政偏差毫無反省能力，凡事都柯規黃隨，而柯黃體制只會關上台北發展文化的門，設下層層路障與關卡，來阻擋文化在台北的推動及進步。

吳思瑤日前批評，黃珊珊在副市長任內，北市府卡空總，欠藝術界一個道歉；黃珊珊則回擊，公共設施要都市計畫變更為商業設施，本來就要回饋40%，這是全台北市一致的規範，「難道要台北市特別為你開門嗎？」

吳思瑤今天再度透過臉書表示，黃珊珊昨天到空總參加藝文活動大談文化，但她過去擔任議員21年、副市長將近3年，從未看見黃珊珊來參與，要選市長了才出現關心，國民黨候選人蔣萬安當然也是。

吳思瑤表示，黃珊珊、蔣萬安選舉到了第一次來關心，也不是不行，愈多人關心文化都該歡迎，但非常諷刺，第一次參加這個重要展會的黃珊珊，顯然也沒做好功課，不知道過去「一年展」尋找舉辦場地的苦難歷程；過去她好不容易促成連續幾年「一年展」終於能夠落腳「花博爭艷館」舉辦，本以為可以長治久安了，但今年花博展區成了台北市長柯文哲及黃珊珊畢業典禮「城市博覽會」的場地，藝術家只好被迫轉移陣地，繼續流浪，所幸在文化部協助下，「空總台灣當代文化實驗場」伸出援手，適時提供了展覽的場地，解除危機。

吳思瑤批評，黃珊珊為了選舉可以來消費文化，沒看見她為任內卡關空總開發表達歉意就算了，還能振振有辭大談自己的文化政策，「她不覺得汗顏，我倒是替她感到遺憾」。她說，黃珊珊真的柯文哲化了，文化部想把這個場域作為文化用途，但柯市府要求以特專區予以商業開發並進行都市計劃變更，要求40%回饋獅子大開口，對比文化部的原始提案是回饋15％。

吳思瑤指出，「將本求利」一直是柯文哲的執政偏差，黃珊珊作為柯文哲的接班人，毫無反省能力，凡事都柯規黃隨，例如社宅就是其一，黃珊珊批評陳時中降租政策將傷及社宅自償率，不折不扣只看社會住宅的眼前收益，而無視居住正義的高度與價值；此外，當陳時中提6至18歲兒童青少年每年1500元藝遊券，是為了提振藝術文化產業，但黃珊珊卻批評這是撒幣，不支持政府帶頭來投資文化。

吳思瑤表示，回到空總土地爭議，黃珊珊把文化用地的多元想像侷限於單一套路變成商業開發，所以推託比照一般都市計畫要求40%的高回饋，這就是把文化與商業畫上等號，無視於政府支持藝文發展需要更高位的政策高度，把將本求利的作法套用在文化政策，這樣對嗎？

吳思瑤諷刺說，「改變台北就從文化開始，這就是2014柯文哲欺騙台北的開始」，黃珊珊這句「難道要台北市幫你開一道門嗎？」正是100%的柯文哲話術，黃珊珊的路線就是柯文哲的路線，柯黃體制只會「關上台北發展文化的門」，設下層層路障與關卡，來阻擋文化在台北的推動及進步。

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