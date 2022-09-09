梅花颱風最快週日發海警　交通船行駛動態曝！馬祖航線週日停航

▲因應颱風，旅客須留意離島交通船行駛調整 。（資料圖／聯營處）
記者李姿慧／台北報導
因應第12號颱風梅花生成，航港局將於中秋連假期間每日17時公告次日本島離島間海運客運開停航資訊，交通部航港局提醒，週日(11日)馬祖海運航線目前預計全部停航，旅客可提早搭乘明天週六(10日)航班返台。
航港局今傍晚公告明後(10日、11日) 兩日海運本島與離島間11條航線開航情形，其中台馬航線部分，10日正常開航3航次，11日基隆往返馬祖3航次全數停航。
▲離島交通船。（圖／Klook提供）
台澎航線部分，高雄馬公線10日無航班，11日正常開航1航次；布袋馬公線10日正常開航4航次，11日正常開航16航次；將軍東吉線10日正常開航4航次，11日正常開航4航次。
東琉航線部分，東琉線10日正常開航50航次，11日正常開航50航次；鹽琉線10日正常開航12航次，11日正常開航12航次；鵬琉線10日正常開航2航次，11日正常開航2航次。
▲▼離島交通船開停航資訊。（圖／航港局）
東部航線部分，富岡綠島線10日正常開航19航次，11日正常開航29航次；富岡蘭嶼線10日正常開航4航次，11日正常開航6航次；後壁湖蘭嶼線10日正常開航4航次，11日正常開航6航次。
航港局表示，週日(11日)馬祖海運航線目前預計全部停航，提醒民眾提前規劃往返行程；離島航線如有停航狀況，航港局因本次梅花颱風預測路徑將影響台灣，已同步提醒各離島航線業者，如週日停航，應宣導旅客提早搭乘週六(10日)航班返台。
讀者迴響