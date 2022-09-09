梅花颱風最快週日發海警　交通船行駛動態曝！馬祖航線週日停航

梅花颱風逐漸逼近台灣，最快明(9/10)天上午增強為中度颱風，明晚水氣增將變天，大台北、東北部山區及基隆北海岸有零星短暫陣雨，氣象局預測最快週日或下週一有機會發布海警。不僅梅花颱風逼台，氣象專家彭啟明透露，下周還是有些熱帶擾動可能會再變颱風，須持續留意。