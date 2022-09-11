小鋼炮梅花恐陸警！減速「S型北上」　雨量最多地區曝

▲梅花颱風將緩慢北上。（圖／翻攝吳聖宇臉書）



記者陳俊宏／台北報導

梅花減速了！中央氣象局表示，將於今天（11日）上午8時半發布梅花颱風海上警報。天氣風險公司天氣分析師吳聖宇表示，梅花偏向小鋼炮型，北上路徑預測看起來呈現彎曲的S型，不排除有發陸警的機會；降雨大概都集中在台中以北到宜蘭一帶，尤其是雪山西側區域，應該又會是雨量最多的地方。

吳聖宇在臉書說，目前梅花為中度颱風，外觀雲型為6字型，標準的北進型態，結構看起來滿完整的，環流紮實，風雨集中在暴風圈內，半徑並不大，差不多就是150公里左右，暴風圈外的外圍環流雨帶不是特別明顯。

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吳聖宇指出，依照預報模式的預測，這颱風今天之後有更加內縮的可能性，強度可能會再略為增強，但暴風圈再擴大的可能性似乎不高，從這樣的結構來看，偏向小鋼炮型，暴風圈內外的風雨差異可能不小。

▼今起4天預測累積雨量。（圖／翻攝吳聖宇臉書）



吳聖宇表示，今天颱風進入台灣以東之後有逐漸減速的趨勢，大陸華北到長江中下游一帶有西風槽緩慢東移，太平洋高壓脊向東退後，但是這個槽似乎正在逐漸轉變為割離低壓，跟太平洋高壓之間呈現僵持。

吳聖宇分析，理論上，太平洋高壓跟槽前西風脊同相位形成南北向的高壓帶，有利於梅花颱風在高壓帶西側持續北上，但引導力量似乎並不是特別強，因此模式預報普遍預測，梅花颱風從今天起到周二這3天會在台灣以東緩慢北上。

吳聖宇說，而且北上過程中，跟西風槽轉變成的割離低壓之間會有互動的情況，導致北上的路徑預測看起來呈現彎曲的S型，要等到周三太平洋高壓跟西風脊相位錯開，高壓再度西伸，轉變為東西向，才會讓梅花颱風開始加速，並且趨向長江口。

▼梅花颱風外圍環流今起影響台灣。（圖／氣象局）



吳聖宇指出，依照目前預報路徑，是否發布陸上警報還有待觀察，暴風圈邊緣可能在東北角近海掠過，因此的確是不排除有發陸警的機會。

吳聖宇表示，這樣的路徑來看，降雨大概都集中在台中以北到宜蘭一帶，尤其是雪山西側區域，應該又會是雨量最多的地方，其次是台中、南投等中部的山區，也可能有較多累積雨量，其他地方受影響就比較有限，除非颱風更接近，不然降雨不多。

吳聖宇提到，西半部、東北部沿海會有7-9級強陣風發生機會，雖然這颱風路徑跟軒嵐諾很像，但是風場範圍小了很多，西半部地區不至於提早起風，風勢的狀況應該也不會像軒嵐諾時那麼大。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

