梅花還會增強！搖搖晃晃北上　風雨最大地區曝

▲梅花的颱風眼清晰可見。（圖／翻攝tropicaltidbits）



記者陳俊宏／台北報導

梅花還會增強，搖搖晃晃北上！中央氣象局已於今天（11日）上午8時半發布梅花颱風海上警報。對此，天氣風險公司天氣分析師吳聖宇表示，影響最大的區域仍是在北部、東北部山區，有大雨或豪雨，平地也會有大雨；其次是中部山區及花蓮山區，有局部大雨。

吳聖宇在臉書說，這是今年第2個颱風警報，目前預報情況大致如預期，未來速度將減慢，但不至於到滯留打轉程度；強度預估將維持目前等級，暴風圈範圍不會擴大，預報資料顯示反而可能有內縮收緊的趨勢。

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▲▼梅花最新動態。（圖／氣象局）



吳聖宇分析，梅花移動方向大略為北北西，可能會有些搖搖晃晃擺動，未來將掠過石垣島或西表島附近後，北上趨向東海。

吳聖宇指出，影響最大的區域仍是在北部、東北部山區，有大雨或豪雨，平地也會有大雨；其次是中部山區及花蓮山區，有局部大雨；其他地方影響不大，西半部及東北部沿海有7-9級陣風出現機會。

氣象局上午8時半發布海上警報，根據最新資料顯示，目前颱風中心在鵝鑾鼻東北東方海面，向北北西移動，其暴風圈正逐漸進入台灣東半部海面，並對東半部海面構成威脅。

氣象局預報員張承傳受訪提醒，梅花周一、周二最靠近台灣，強度會再略微增強，這時也是它強度最強時；未來大致偏北北西移動，今速度會比較放慢，周一、周二移動最慢，周三才會慢慢加速。

▼梅花水氣來襲。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

