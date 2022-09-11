收假日要防颱了！各國路徑曝　梅花雨量恐直逼軒嵐諾

▲最新各國模式模擬路徑。（點圖可放大／翻攝typhoon2000）



記者陳俊宏／台北報導

最新各國模式模擬路徑出爐！今天（11日）是中秋連假收假日，中度颱風梅花來勢洶洶，氣象局已於上午8時半發布海上警報。民間氣象愛好提醒，梅花如果能把基本環流鞏固住，帶來的雨勢恐怕不會少於軒嵐諾唷！提醒北部、宜蘭的朋友今天要做好防颱準備。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書指出，梅花周一上午至周三清晨最靠近台灣，暴風圈有機會掠過東北角沿海，距離台灣有多近？就看未來2天偏西的分量了，路徑還有調整修正空間。

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▼梅花最新預估路徑。（圖／翻攝「台灣颱風論壇｜天氣特急」）



台灣颱風論壇說，強度方面，梅花正在通過暖水池，強度還會再增強一些，但抵達東部外海時，跨入冷水坑，強度就會減弱，至於減弱的幅度，就看梅花自己有無智慧了。

文中提到，梅花的路徑跟軒嵐諾滿相似的，但仍有些許不同，例如軒嵐諾靠近台灣時吃到乾空氣，環流相當不對稱，核心並未直接影響陸地；但梅花如果能把基本環流鞏固住，帶來的雨勢恐怕不會少於軒嵐諾唷！提醒北部、宜蘭的朋友今天要做好防颱準備。

氣象局上午8時半發布海上警報，根據最新資料顯示，目前颱風中心在鵝鑾鼻東北東方海面，向北北西移動，其暴風圈正逐漸進入台灣東半部海面，並對東半部海面構成威脅。

▼梅花颱風海警發布。（圖／RAMMB）



▲▼梅花最新動態。（圖／氣象局）

