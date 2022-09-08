　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

到大陸嫖妓還帶小三趴趴走　扯「性自主決定權優於配偶權」下場曝

▲▼性愛,性交,外遇,偷情,偷吃。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲許姓男子偷吃小三還辯稱有性自主權。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

許姓男子和老婆結婚後感情不睦，他不但跑到大陸去嫖妓，還帶著邱姓小三全台趴趴走，同住民宿，還牽手、挽手、搭肩、摟腰，大方放閃，楊姓正宮得知後氣炸，對兩人提告求償100萬元，高雄地院審理時，許男否認嫖妓，辯稱和小三僅是普通友誼，而且和老婆分居已久，「個人性自主決定權應優於配偶權」，但法官不採信，判兩人應賠償正宮40萬元。

判決指出，許男和正宮是2016年結婚，育有一女，但兩人感情不睦，許男被正宮指控，結婚的隔年就跑到大陸嫖妓，到了2020年兩人分居後，許男就直接和邱姓小三交往，在2020年11月間，許男帶著小三跑到臺東縣旅遊，有牽手、挽手、搭肩、摟腰等親密行為，還同住民宿，去年1月間又跑到台北神旺飯店住宿，後來正宮得知後，氣得提告兩人損害配偶權，求償100萬元。

法院審理時，許男說老婆提出他到大陸嫖妓的影片和相片都是假的，就算是真的，也已經超過追訴時效，而他和邱姓女子牽手、挽手、搭肩、摟腰僅是純粹友誼的表現，並沒有同宿，而且他和老婆從2020年1月起分居，個人性自主決定權應優先於配偶權，沒有侵害正宮的配偶權，還說老婆事前已經同意他的行為。

但法官根據相關事證，認為許男的確有到大陸嫖妓，也的確和邱姓小三到台東、台北等地同宿，因此認定許男已破壞楊姓正宮婚姻生活的圓滿安全及幸福，侵害她配偶權，因此判許男和邱姓小三需共同賠償 40萬元，全案可上訴。

►「抑菌電扇」驚喜優惠7.2折！節能省電絕不傷荷包

ET快訊
快訊／今增本土34846例　境外+278、死亡+29
快訊／10多歲少女打BNT心肌炎　獲救濟金300萬
快訊／午後雷雨！　5縣市大雨特報
麻古買1送1！　18大手搖飲「中秋優惠」快收
自願讀警專…讓手足都能念大學　凃明誠姊悲痛不斷流淚
快訊／摘蜂窩反遭螫頭　捕蜂男搶救8小時不治
iPhone 14空機95折！　開賣當天送到家
iPhone 14「台港美日售價」曝！　一比全愣：台灣都最貴
快訊／北市男「不爽被超車」　開槍轟對方下體中彈

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

曹瑞傑殉職！叔撫遺體「從溫暖到冰冷」…心碎喊：下輩子當我兒子

讓手足都能念大學…凃明誠讀警專！姊曝「他不報憂」：從小就溫柔

快訊／摘除瑞芳區公所蜂窩反遭螫頭　捕蜂男搶救8小時不治

到大陸嫖妓還帶小三趴趴走　扯「性自主決定權優於配偶權」下場曝

快訊／北市男「不爽被超車」　開槍轟對方下體...鼠蹊部中彈送醫

淡水民宅種大麻！警破門查獲76盆植株　他稱「夜店買種子」

「不二坊」蛋黃酥遭仿冒！　店家提出嚴正聲明喊告了：已委任律師

爆乳妹撞死人「男友現身了」　穿Fendi鞋進法庭...四目相交狂放電

彰化平交道號誌「連3天秀逗」！大村、花壇列車誤點　台鐵搶修中

跟猴子拚輸贏？柴山驚見「榔頭哥」　警追身分竟是一票男大生

見翁路邊推車！騎士暖相助　推10分鐘上坡...他送筍答謝

名車斜插慢車道送小孩上學　騎士被擋怒：全都讓你就好

情侶都懂！女友愛美食　只吃一口後全放男友手

宋仲基客串櫃哥對戲金高銀　《小女子》剛播就有人領便當

先生1人分飾4角打麻將　隔離太無聊妻笑：很認真

兒子想養狗求媽媽9年　願望終實現激動落淚！

自動製熱狗堡機狂失誤　裝麵包全歪掉超鬧事XD

林穎孟要求簽不投降承諾書　柯文哲怒嗆：我管妳去死！

林俊傑現身親哥婚禮「大飆高音」　網笑：是簽售會嗎...超好聽！

鄧紫棋直播同框男友：聊不下去！　他狂說「我不知道」她要瘋了XD

曹瑞傑殉職！叔撫遺體「從溫暖到冰冷」…心碎喊：下輩子當我兒子

讓手足都能念大學…凃明誠讀警專！姊曝「他不報憂」：從小就溫柔

快訊／摘除瑞芳區公所蜂窩反遭螫頭　捕蜂男搶救8小時不治

到大陸嫖妓還帶小三趴趴走　扯「性自主決定權優於配偶權」下場曝

快訊／北市男「不爽被超車」　開槍轟對方下體...鼠蹊部中彈送醫

淡水民宅種大麻！警破門查獲76盆植株　他稱「夜店買種子」

「不二坊」蛋黃酥遭仿冒！　店家提出嚴正聲明喊告了：已委任律師

爆乳妹撞死人「男友現身了」　穿Fendi鞋進法庭...四目相交狂放電

彰化平交道號誌「連3天秀逗」！大村、花壇列車誤點　台鐵搶修中

跟猴子拚輸贏？柴山驚見「榔頭哥」　警追身分竟是一票男大生

18歲少女靠直播暴富！她資產上億爽擁4房產　收藏名車價值1391萬

安七炫跨海秀中秋問候語！流利12字祝賀　曝站上SMTOWN真實心情

東森、政大合作製播《部落抓風味》入圍金鐘　產官學同賀

受惠iPhone 14拉貨！台積電8月營收首破2千億元　飆新高

王浩宇被告了！　控饒慶鈴「自肥」再喊：我的質疑有所本

最年輕疫苗受害救濟！10多歲少女打BNT心肌炎「獲救濟金3百萬」

快訊／午後雷雨報到！5縣市「大雨特報」防雷擊強陣風

曹瑞傑殉職！叔撫遺體「從溫暖到冰冷」…心碎喊：下輩子當我兒子

內政部刪「酸句」！網狂刷一排「笑死」　她炮火十足獲封女王

台積電上漲2.5元、收475　台股漲173點站上14500關卡

窄裙美腿妹「赤手奪刀制伏歹徒」 畫面驚呆眾人...真實身分曝光！

社會熱門新聞

爆乳妹撞死人　男友穿Fendi鞋法庭狂放電

凃明誠死前討水喝　高大成揭原因

即／男不爽被超車　開槍轟對方下體...鼠蹊部中彈

新北14歲少年持槍搶銀樓　新莊夜衝白沙灣下手

林森北酒店失火1人昏迷　酒店妹倉惶避難

凃明誠遭割喉無法言語　討水悲鳴全錄下

即／辣媽主播慘了！幫買犀牛卻呼攏三立老總　爽撈781萬被起訴

2兄和小舅輪流侵犯！少女淚訴「我受不了」

窮孝子顧中風母遭殺害分屍　同住大哥存款破3千萬

即／雲林虎尾傳槍響！1人中彈送醫搶救

代購「不二坊」竟賣假貨　中秋前夕海撈600萬

女師罰國小童上下樓梯10趟　校方被判國賠

泌尿醫偷吃護理師！拍88極樂影照　宿舍涼亭激戰

礁溪長榮鳳凰酒店冒濃煙　522客人今晚全免費

更多熱門

相關新聞

泌尿醫偷吃護理師！拍88極樂影照　宿舍涼亭激戰

泌尿醫偷吃護理師！拍88極樂影照　宿舍涼亭激戰

高雄一名男醫師偷吃同醫院的護理師，被同為醫師的老婆抓包，狂列88項偷情跡證求償，內容包括宿舍內牽手、撫摸、擁抱、小三裸胸、2人手腳交纏、趴床等照片，還有搭火車、出國遊玩、同住飯店、全裸泡湯、在清境農場涼亭內的激戰影片，氣得她提告求償百萬。法院勘驗各項事證後，判人夫與小三應賠償百萬，可上訴。

陸「陽光玫瑰」葡萄中秋上市 種苗為麝香葡萄致日本每年損失21.4億

陸「陽光玫瑰」葡萄中秋上市 種苗為麝香葡萄致日本每年損失21.4億

懶爸「叫柴柴用跑步機」　牠委屈：不想遛就直說

懶爸「叫柴柴用跑步機」　牠委屈：不想遛就直說

寶寶被罵含淚哭訴！貓保母「秀秀」狠瞪鏟屎官

寶寶被罵含淚哭訴！貓保母「秀秀」狠瞪鏟屎官

四川強震早有預警？網：地底冒出天然氣

四川強震早有預警？網：地底冒出天然氣

關鍵字：

大陸嫖妓小三趴趴走個人性自主決定權配偶權打臉

讀者迴響

熱門新聞

iPhone 14 Pro亮相！瀏海走入歷史

鄭家純解開內衣脫了！

iPhone14台灣售價全系列上漲2000元

很難再戰1年！他預測「4族群」搶換iPhone 14

天母奧客藏6便當等打折！店家硬起來被讚爆

3款舊iPhone降價！　唯獨「這型號」變更貴

爆乳妹撞死人　男友穿Fendi鞋法庭狂放電

iPhone 14十大亮點！台灣27900起　明預購、9／16上市

i13 mini降2000元！果粉曝降價少內幕：快搶庫存

凃明誠死前討水喝　高大成揭原因

梅花估今生成上看中颱　連假變天時間曝

福原愛被江宏傑踢爆說謊　日媒震驚「她態度無視」

天秤才第三！最懶星座排行榜Top 5

即／男不爽被超車　開槍轟對方下體...鼠蹊部中彈

娘家收回房子！婆婆提1要求「讓出荒廢老屋」網喊扯

更多

最夯影音

更多
見翁路邊推車！騎士暖相助　推10分鐘上坡...他送筍答謝

見翁路邊推車！騎士暖相助　推10分鐘上坡...他送筍答謝
名車斜插慢車道送小孩上學　騎士被擋怒：全都讓你就好

名車斜插慢車道送小孩上學　騎士被擋怒：全都讓你就好

情侶都懂！女友愛美食　只吃一口後全放男友手

情侶都懂！女友愛美食　只吃一口後全放男友手

宋仲基客串櫃哥對戲金高銀　《小女子》剛播就有人領便當

宋仲基客串櫃哥對戲金高銀　《小女子》剛播就有人領便當

先生1人分飾4角打麻將　隔離太無聊妻笑：很認真

先生1人分飾4角打麻將　隔離太無聊妻笑：很認真

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面