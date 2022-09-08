到大陸嫖妓還帶小三趴趴走　扯「性自主決定權優於配偶權」下場曝

▲許姓男子偷吃小三還辯稱有性自主權。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

許姓男子和老婆結婚後感情不睦，他不但跑到大陸去嫖妓，還帶著邱姓小三全台趴趴走，同住民宿，還牽手、挽手、搭肩、摟腰，大方放閃，楊姓正宮得知後氣炸，對兩人提告求償100萬元，高雄地院審理時，許男否認嫖妓，辯稱和小三僅是普通友誼，而且和老婆分居已久，「個人性自主決定權應優於配偶權」，但法官不採信，判兩人應賠償正宮40萬元。

判決指出，許男和正宮是2016年結婚，育有一女，但兩人感情不睦，許男被正宮指控，結婚的隔年就跑到大陸嫖妓，到了2020年兩人分居後，許男就直接和邱姓小三交往，在2020年11月間，許男帶著小三跑到臺東縣旅遊，有牽手、挽手、搭肩、摟腰等親密行為，還同住民宿，去年1月間又跑到台北神旺飯店住宿，後來正宮得知後，氣得提告兩人損害配偶權，求償100萬元。

法院審理時，許男說老婆提出他到大陸嫖妓的影片和相片都是假的，就算是真的，也已經超過追訴時效，而他和邱姓女子牽手、挽手、搭肩、摟腰僅是純粹友誼的表現，並沒有同宿，而且他和老婆從2020年1月起分居，個人性自主決定權應優先於配偶權，沒有侵害正宮的配偶權，還說老婆事前已經同意他的行為。

但法官根據相關事證，認為許男的確有到大陸嫖妓，也的確和邱姓小三到台東、台北等地同宿，因此認定許男已破壞楊姓正宮婚姻生活的圓滿安全及幸福，侵害她配偶權，因此判許男和邱姓小三需共同賠償 40萬元，全案可上訴。