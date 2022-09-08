陸「陽光玫瑰」葡萄中秋上市　種苗為麝香葡萄致日本每年損失21.4億

▲雲南晉寧「陽光玫瑰」葡萄收成，搶佔中秋市場。（圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸「陽光玫瑰」葡萄陸續採收，搶佔中秋市場。這款葡萄外觀飽滿、晶瑩如同翡翠，還帶有玫瑰香氣、無酸澀感等特質，在大陸被稱為葡萄界的「愛馬仕」。不過，這種葡萄其實是在2016年從日本「攜種出境」流入大陸，原型就是日本麝香葡萄，據傳種植面積已達日本的20倍。

《共同社》報導，日本國內研發的品牌農產品被擅自帶到海外進行種植的情況不斷發生。農林水產省認為，僅高檔麝香葡萄「陽光玫瑰」流入中國，每年就造成了100億日元（約21.4億元新台幣）以上的損失。新品種產地全面採取防止外流的措施，政府也加緊做出應對。

根據生長環境分析，日本晴王麝香葡萄產季為7至10月，大陸陽光玫瑰葡萄除了冬季都吃得到，再加上大面積種植，陽光玫瑰價格相對較低，甚至還有部分回流到日本市場，對日本市場帶來衝擊。

對此，日本官方也緊急做出簽約、禁帶種苗離開產地等政策，避免品種外流重蹈覆轍。據了解，長野縣果樹試驗場從2008年耗時10年，研發出紅色新品種葡萄「Queen Rouge」。特點為糖度高，果粒大且無籽，還可連皮食用。2019年進行品種註冊，2021年首次出貨。

長野縣規定，種植「Queen Rouge」必須先與縣政府簽約，禁止將種苗帶至縣外，禁止把苗木與修剪下來的枝條轉讓給第三方，通過嫁接在自家增殖也需向縣政府提出申請。該縣在國內品牌化的同時，也在海外向多個國家申請品種註冊。此外，中央政府也考慮設立「培育者權利管理機構」，由專家代替品種研發者進行知識產權管理和保護。