女王資產132億！查爾斯繼位「巨額財富秒入袋」　1規定逃過遺產稅

記者葉睿涵／綜合報導

英女王伊莉莎白二世8日駕崩，兒子查爾斯自動繼位成為新任英國國王，而女王約3.7億英鎊（約新台幣132億元）的遺產，預料將由查爾斯繼承。按1993年的新制，查爾斯無需就這一大筆財產繳交遺產稅給英國政府，換言之，他將完整地繼承女王的所有資產與王室財富。

儘管英國君主未被強制公開私人財產，但《星期日泰晤士報》2022年的富豪榜揭露，女王坐擁約3.7億英鎊的資產，比前一年增加了500萬英鎊（約新台幣1.8億元）。報導稱，女王留下的遺產比她已故的丈夫菲利普親王要多，而且女王所擁有的王室財富也將一併交到查爾斯手中。

▲查爾斯三世料將繼承女王的所有資產。（圖／路透）

英國明令規定，政府可對超過32.5萬英鎊（約新台幣1160億元）的遺產徵收40%的遺產稅，不過法新社稱，按1993年的新制，查爾斯繼承女王資產和接手王室財富無需繳交遺產稅給英國政府，以免王室財富在君主接連去世的情況下大幅減少，政府也在2013年規定，君主可擁有私人財產，從而在財政上獨立於國家。

女王的資產有一部份來自母親與丈夫的遺產，但她的主要收入來自於「君主撥款」（Sovereign Grant）。從王室官網可見，皇家財產局（Crown Estate）會將君主所持有的土地和物業拿去投資，其中利潤的15%即為「君主撥款」，將被用在維持王室運作、維護宮殿，以及王室成員履行王室職責、出席官方活動的報酬，而剩餘的錢則交由政府，作為舒緩政府籌資的義務。

查爾斯繼任後，雖因喪失康瓦爾公爵的頭銜而失去其康瓦爾郡的封地，但他將繼承女王的蘭開斯特公國（Duchy of Lancaster），而公國的淨資產將被納入「私用金」（Privy Purse），當作其私人收入，並用來支付王室的私人花費。