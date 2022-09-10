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英國女王別墅Airbnb「爆滿到2024年」　王室尊榮體驗台幣3000有找

▲▼伊莉莎白女王正式任命特拉斯（Liz Truss）為首相，這也是女王在位70年，首度首度在蘇格蘭境內莫勒爾堡（Balmoral Castle）任命首相。（圖／路透）

▲伊莉莎白女王的巴爾莫勒爾堡（Balmoral Castle）別墅在Airbnb也有提供短租。（示意圖／路透） 

記者林彥臣／綜合報導 

英國女王伊莉莎白二世生前坐擁價值4.6億美元（約新台幣141億）的總資產，包括位在諾福克郡（Norfolk）的桑德靈厄姆莊園（Sandringham Estate），以及巴爾莫勒爾堡（Balmoral Castle）附近的Rhebreck Lodge別墅都將在Airbnb上進行短期出租，其中最低價的房型，每晚不到新台幣3000元。

根據莊園的介紹，自 1862 年以來，王室一直擁有桑德靈厄姆莊園，最初購買它作為阿爾伯特親王（Prince Albert） 21 歲生日的禮物，也是女王首席園丁的故居，所以也被稱為「花園屋」。

這座磚房在 Airbnb 上被描述為「迷人的世外桃源」，最多可容納 8 人以及３隻狗，並且「完全是為了欣賞美麗的戶外環境和其中的美麗花園」。

民眾已可透過Airbnb短租，每次預訂最少入住3晚，租金也有浮動。如果明年2月入住，每晚租金為354英鎊（約新台幣1.2萬）。

根據《每日郵報》報導指出，一周前女王宣布，因應當前英國的生活成本危機困擾的情況下，度假者可以在她的巴爾莫勒爾莊園享受打折假期，最便宜的房型，每晚租金79英鎊（約2831元台幣）。

女王出租別墅太受到歡迎，預約大爆滿，截至 2024 年 2 月前，都已經已有住客預訂。

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