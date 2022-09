英國女王別墅Airbnb「爆滿到2024年」　王室尊榮體驗台幣3000有找

▲伊莉莎白女王的巴爾莫勒爾堡(Balmoral Castle)別墅在Airbnb也有提供短租。(示意圖/路透)

記者林彥臣/綜合報導

英國女王伊莉莎白二世生前坐擁價值4.6億美元(約新台幣141億)的總資產,包括位在諾福克郡(Norfolk)的桑德靈厄姆莊園(Sandringham Estate),以及巴爾莫勒爾堡(Balmoral Castle)附近的Rhebreck Lodge別墅都將在Airbnb上進行短期出租,其中最低價的房型,每晚不到新台幣3000元。

根據莊園的介紹,自 1862 年以來,王室一直擁有桑德靈厄姆莊園,最初購買它作為阿爾伯特親王(Prince Albert) 21 歲生日的禮物,也是女王首席園丁的故居,所以也被稱為「花園屋」。

這座磚房在 Airbnb 上被描述為「迷人的世外桃源」,最多可容納 8 人以及3隻狗,並且「完全是為了欣賞美麗的戶外環境和其中的美麗花園」。

Inside the Queen's Garden House on Sandringham Estate – available to rent https://t.co/WV9WIyUoJC pic.twitter.com/o4JUzbHMf5