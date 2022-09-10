查爾斯國王全國演說「確認卡蜜拉」王后地位　強調依賴她的幫助

▲查爾斯三世國王（King Charles III）首度進行全國演說。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

查爾斯三世國王（King Charles III）在當地時間9日18:00（台灣時間10日1:00）首度發表全國演說，內容包括重申母親生前對人民的奉獻、授予威廉王子威爾斯親王頭銜與第一順位繼承人，也在這次演說中，強調履行國王職責也有賴摯愛卡蜜拉（Camilla）的幫助。儘管女王生前已經表示，查爾斯的妻子就是將來的王后，不過在這次的演說中，等於查爾斯三世國王再度認證卡蜜拉就是王后的地位。

查爾斯國王的演說中表示，「我今天帶著深深的悲傷與你交談」心愛的母親、女王陛下，一直是全家的榜樣，深深感激母親70年來為人民的服務，她對人民的服務與承諾從未動搖，「這定義了她的一生」。

查爾斯國王承諾，將會繼續履行伊麗莎白二世女王對國家的職責，「我們維持相同的價值觀，而且必須保持不變，君主制的作用和職責也保持不變，主權也保持不變，因此我對自己根深蒂固的信仰，以及教會的特殊關係和責任也保持不變，無論您居住在英國，還是世界各地的領土，無論背景或信仰，都將努力以忠誠、尊重和愛為您服務」。

▲查爾斯國王首度全國演說中，強調了卡蜜拉的重要性，再度確認她的王后地位。（圖／路透）



查爾斯國王特別提及卡蜜拉，登上英國王位也給他的家庭帶來了變化，「對於我的家庭來說，這也是一個改變的時刻，我依靠我親愛的妻子卡蜜拉的幫助，自我們 17 年前結婚以來，為了表彰她自己為王家的服務，她成為了我的王后」

查爾斯國王也授予威廉王子「威爾斯親王」（Prince of Wales）頭銜，「我知道有凱特在他身邊，新的親王與王妃，會繼續激勵和領導我們的全國對話」。

查爾斯國王提到哈利王子夫婦，「我還想表達我對哈利和梅根的愛，因為他們繼續在海外建立自己的生活」。

▲查爾斯國王在演說最後，再度感謝伊莉莎白女王對人民與國家的奉獻。（圖／路透）



查爾斯國王演說最後表示，「致我親愛的媽媽，當您開始與我親愛的已故爸爸團聚的最後一段偉大旅程時，我只想說，『謝謝』，感謝您對我們的家庭以及這些年來，您辛勤的服務，以及對這個國家大家庭的愛與奉獻」。

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