　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

BBC主播「強忍哽咽」報女王死訊　影片瘋傳！網讚專業：封他爵士吧

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國女王伊莉莎白二世8日中午傳出身體不適接受醫療監督，英國廣播公司（BBC）隨即暫停原定播出的節目，由當家主播愛德華茲（Huw Edwards）主持特別報導。他穿著一身黑西裝、打上黑色領帶，從中午持續播報到晚間女王駕崩，強忍哽咽向觀眾傳達死訊，莊重的態度與口吻讓網友大讚他的專業，認為他應該被賜予爵士頭銜。

影片中可見，一身黑的愛德華茲坐在主播台前，在白金漢宮發布聲明後先是稍作停頓，深吸一口氣後開口說道，「幾分鐘前，白金漢宮宣布女王伊莉莎白二世的死訊。白金漢宮剛剛發出聲明表示，女王傍晚在巴爾莫勒爾城堡安詳去世。國王與王后今晚將留在巴爾莫勒爾城堡，明天返回倫敦。」

愛德華茲強忍情緒繼續播報，「她是英國歷史上在位最久的君主，在96歲高齡離開我們。這樣年齡的人遭受疾病折磨最終去世並不奇怪，留下的是對其成就、生活、責任感及忠誠的反思。」

他談及女王對人民的影響時則說道，「對他們來說，女王不僅是權威的象徵，也是多年來穩固與穩定的象徵」，儘管大眾對新君主查爾斯國王也很熟悉，奪走此一象徵仍會對人民的生活帶來影響，就連那些對王室並不狂熱的人也是。

愛德華茲從事電視新聞記者工作超過30年，1984年以實習生身分進入BBC，目前擔任晚間10點新聞主播，播報女王死訊的片段累計百萬次觀看，也社群媒體上廣為流傳，令觀眾和同業感嘆不已。許多人認為他是傳達這項噩耗的最佳人選，對女王的致敬恰到好處，在這個舉國哀戚的日子表現出應有的尊重和專業。

有網友表示，「查爾斯國王應該授予愛德華茲爵士頭銜，這是多麼完美的專業、冷靜與嚴肅」、「BBC在這種場合拿出最棒表現，愛德華茲值得為他的莊嚴和專業精神被授予爵位」。喜劇演員布雷姆納（Rory Bremner）也發文寫道，「我要向愛德華茲致敬，他才剛為首相換人連續播報72小時，而且整個星期都是10點新聞主播，一定筋疲力盡了。」

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►IPSA流金水200ml激殺880元！能不買嗎？

► 網友高回購平口褲！讓女生無法抵抗的男性單品

ET快訊
快訊／回收工廠驚見碎肉！　員工跌落絞碎機慘死
啦啦隊女神懷孕「胎兒先天愛滋病」痛哭引產　婆婆1句話超惡毒
直擊／「柯蔣珊中」首次同台！　三人比讚合照曝光
女星爆「家中4口墜機喪命」！姊姊懷孕母子雙亡
喪夫1年後駕崩！英女王生前慟：菲利普離世生活留下巨大空白
快訊／苗栗8萬2000戶大停水　自來水爆管！泥水淹入家樂福
廖老大祭買1送1！網見「分店地點」傻：心臟夠大

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日3歲女童「半裸陳屍」娃娃車！被鎖5小時熱死　水壺全空倒地

當過兵、沒駕照卻會修卡車！英女王伊莉莎白二世「10大冷知識」

英國王室大洗牌！新繼位順序曝光　23位繼承人「最小才1歲」

英國女王私下超幽默！購物被說「長得像女王」　她靈機一動回這句

BBC主播「強忍哽咽」報女王死訊　影片瘋傳！網讚專業：封他爵士吧

不只在英國是女王！她還擁14國女王頭銜　大英國協未來備受考驗

喪夫1年後駕崩！英女王生前慟：菲利普的離世讓生活留下巨大空白

英國天空出現神秘雲朵…民眾路過驚喊：是女王！　招牌帽子超明顯

英國進入哀悼期！女王逝世「10天計畫」啟動　將開放瞻仰遺容3天

英國蘋果官網放上「女王黑白照」悼念　執行長庫克：致上最高敬意

酒駕熱褲妹收押79天出庭　神情自若...燦笑步上囚車

劉品言得知入圍下秒「摔出鏡頭」XD　《華燈》林心如聽關鍵字「衝出門尖叫」

iPhone 14 Pro瀏海變動態島　發表會「3大新品」一次看！

情侶都懂！女友愛美食　只吃一口後全放男友手

iPhone 14全系列登場　剪瀏海了！價格+亮點總整理

未打方向燈斜切差點相撞！　按喇叭遭罵5字經決定提告

秀英被經紀人虧「懶」展超美背肌　韓孝周舉起52kg壺鈴…擔憂形象XD

21歲正妹海底撈吃火鍋意外身亡

白家綺甜曝老公撩妹絕招　吳東諺被「拒絕30幾次不放棄」

爆乳妹撞死人「男友現身了」　穿Fendi鞋進法庭...四目相交狂放電

日3歲女童「半裸陳屍」娃娃車！被鎖5小時熱死　水壺全空倒地

當過兵、沒駕照卻會修卡車！英女王伊莉莎白二世「10大冷知識」

英國王室大洗牌！新繼位順序曝光　23位繼承人「最小才1歲」

英國女王私下超幽默！購物被說「長得像女王」　她靈機一動回這句

BBC主播「強忍哽咽」報女王死訊　影片瘋傳！網讚專業：封他爵士吧

不只在英國是女王！她還擁14國女王頭銜　大英國協未來備受考驗

喪夫1年後駕崩！英女王生前慟：菲利普的離世讓生活留下巨大空白

英國天空出現神秘雲朵…民眾路過驚喊：是女王！　招牌帽子超明顯

英國進入哀悼期！女王逝世「10天計畫」啟動　將開放瞻仰遺容3天

英國蘋果官網放上「女王黑白照」悼念　執行長庫克：致上最高敬意

總冠軍賽浴血奮戰！巨人艾倫回歸太陽　汪總：早有共識

清冠一號限縮公費對象挨轟！衛福部一夜急轉彎　放寬3條件仍適用

日3歲女童「半裸陳屍」娃娃車！被鎖5小時熱死　水壺全空倒地

蔡英文搭專機輔選沒付錢？　空軍司令部還原真相

當過兵、沒駕照卻會修卡車！英女王伊莉莎白二世「10大冷知識」

英女王伊莉莎白二世逝世　蘇貞昌：致上最高的追思敬意

百萬盆栽盛大展出！　中秋連假來鹿耳門聖母廟欣賞盆栽展

英女王伊莉莎白二世逝世　習近平致電新任國王：表示深切的哀悼

不畏滿場噓聲　雙城柯瑞亞致勝2分砲力退洋基躲過橫掃

「柯蔣珊中」同台！羽球PK可一打二？　蔣萬安笑回：我可以1打10

英國女王伊莉莎白二世病逝　在位70年！享耆壽96歲

國際熱門新聞

快訊／英國女王逝世享耆壽96歲！

來不及見女王最後一面　哈利王子神情憔悴

英國女王過世「獨角獸」立刻啟動

停車場溺死兒最後遺言曝　淚喊：媽，我愛你

英女王伊莉莎白二世過世　查爾斯國王發聲了

英國女王過世　享耆壽96歲

英女王過世　白金漢宮外出現雙彩虹

人妻腹痛就醫才知「腎臟沒了」！

正妹遭男友刺死　臉書全是親密合照

英國女王「4子女全趕到」陪伴

查爾斯繼位　威廉王子成為第一順位繼承人

英國大改版！女王駕崩後護照、貨幣都得換新

快訊／英國女王96歲逝世　白金漢宮「放1圖」停用

英國女王情史曝光！「一見鍾情」菲利普親王

更多熱門

相關新聞

女王89歲停止培育柯基犬　原因超暖

女王89歲停止培育柯基犬　原因超暖

英國女王伊莉莎白二世（Elizabeth II）9日過世，享耆壽96歲，她深受愛戴在全球擁有高人氣，喜愛柯基犬舉世皆知，曾經飼養超過30隻柯基犬。伊莉莎白女王在2015年曾宣布不再培育柯基幼犬，因為自己年事已高，擔心過世後愛犬會沒人照顧，過世時王室中剩下3隻愛犬，分別是柯基犬牧克（Muick）、13歲的多吉犬肯迪（Candy）以及一隻取代在2021年去世的多吉犬費格斯（Fergus）的小狗。

英女王伊莉莎白二世逝世　蘇貞昌：堅定身影永遠受世人緬懷

英女王伊莉莎白二世逝世　蘇貞昌：堅定身影永遠受世人緬懷

女王駕崩後大英國協備受考驗！

女王駕崩後大英國協備受考驗！

梅根沒奔喪女王「皇室婆媳戰爭恐開打」揭3恩怨

梅根沒奔喪女王「皇室婆媳戰爭恐開打」揭3恩怨

時空旅人預言「英女王2022離世」竟成真

時空旅人預言「英女王2022離世」竟成真

關鍵字：

英國女王

讀者迴響

熱門新聞

快訊／田馥甄演唱會延期挨轟凌晨道歉

快訊／英國女王逝世享耆壽96歲！

人已在高雄！Hebe上班族歌迷氣炸

快訊／田馥甄明高雄開唱突宣布延期！

來不及見女王最後一面　哈利王子神情憔悴

女王駕崩會發生什麼事？

21歲妹吃海底撈當場喪命　同事驚爆被毛肚噎死了

英國女王過世「獨角獸」立刻啟動

停車場溺死兒最後遺言曝　淚喊：媽，我愛你

時空旅人預言「英女王2022離世」竟成真

廖老大直播「勾纏闆娘」！健身工廠回應

英女王伊莉莎白二世過世　查爾斯國王發聲了

果粉退卻！他見iPhone14 Pro紫色遲疑了　實拍照曝光

英國女王活96年只住過5次院！2大打擊壓垮她

英國女王過世　享耆壽96歲

更多

最夯影音

更多
酒駕熱褲妹收押79天出庭　神情自若...燦笑步上囚車

酒駕熱褲妹收押79天出庭　神情自若...燦笑步上囚車
劉品言得知入圍下秒「摔出鏡頭」XD　《華燈》林心如聽關鍵字「衝出門尖叫」

劉品言得知入圍下秒「摔出鏡頭」XD　《華燈》林心如聽關鍵字「衝出門尖叫」

iPhone 14 Pro瀏海變動態島　發表會「3大新品」一次看！

iPhone 14 Pro瀏海變動態島　發表會「3大新品」一次看！

情侶都懂！女友愛美食　只吃一口後全放男友手

情侶都懂！女友愛美食　只吃一口後全放男友手

iPhone 14全系列登場　剪瀏海了！價格+亮點總整理

iPhone 14全系列登場　剪瀏海了！價格+亮點總整理

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面