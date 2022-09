BBC主播「強忍哽咽」報女王死訊　影片瘋傳！網讚專業：封他爵士吧

記者陳宛貞/綜合外電報導

英國女王伊莉莎白二世8日中午傳出身體不適接受醫療監督,英國廣播公司(BBC)隨即暫停原定播出的節目,由當家主播愛德華茲(Huw Edwards)主持特別報導。他穿著一身黑西裝、打上黑色領帶,從中午持續播報到晚間女王駕崩,強忍哽咽向觀眾傳達死訊,莊重的態度與口吻讓網友大讚他的專業,認為他應該被賜予爵士頭銜。

影片中可見,一身黑的愛德華茲坐在主播台前,在白金漢宮發布聲明後先是稍作停頓,深吸一口氣後開口說道,「幾分鐘前,白金漢宮宣布女王伊莉莎白二世的死訊。白金漢宮剛剛發出聲明表示,女王傍晚在巴爾莫勒爾城堡安詳去世。國王與王后今晚將留在巴爾莫勒爾城堡,明天返回倫敦。」

愛德華茲強忍情緒繼續播報,「她是英國歷史上在位最久的君主,在96歲高齡離開我們。這樣年齡的人遭受疾病折磨最終去世並不奇怪,留下的是對其成就、生活、責任感及忠誠的反思。」

他談及女王對人民的影響時則說道,「對他們來說,女王不僅是權威的象徵,也是多年來穩固與穩定的象徵」,儘管大眾對新君主查爾斯國王也很熟悉,奪走此一象徵仍會對人民的生活帶來影響,就連那些對王室並不狂熱的人也是。

Also, respect to Huw Edwards. He’s just done about a 72 hour straight live shift for the change of PMs. And anchored the 10 O’clock all week. He must be utterly exhausted. Dimbleby-esque stamina & professionalism.

I have known @thehuwedwards for 30+ years from when we were young,ambitious political correspondents. At times it was like the Hunger Games as we all fought (each other) to get on air. But tonight his tone on coverage of #QueenElizabeth death has been magnificent. Kudos Huw