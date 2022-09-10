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偷溜出宮、搭地下鐵　英國女王「超親民一面」曝光

▲▼ 英國女王伊莉莎白二世（Elizabeth II）。（圖／CFP）

▲英國女王伊麗莎白二世（Elizabeth II）備受人民敬愛。（圖／CFP）

文／中央社倫敦9日綜合外電報導

在英國女王伊麗莎白二世漫長而循規蹈矩的公職生涯中，偶爾也會展露平易近人的一面，通常是在她偷溜出宮殿的時候，有時則是在被安排好的行程當中。

【偷溜的公主】

19歲時，伊麗莎白公主和妹妹瑪格麗特在1945年5月8日偷偷溜出白金漢宮，混在歡欣鼓舞的群眾當中，慶祝第二次世界大戰歐洲戰場勝利結束。

女王在1985年接受英國廣播公司（BBC）節目訪問時說，她們沿著倫敦的街道走了好幾英里，一路上擔心著會不會被認出來。她說：「我記得不知姓名的人群排成一列一列，手挽著手走過白廳（Whitehall），所有人只是享受著高興和放鬆的氣氛。」

姊妹倆接著回到白金漢宮，加入宮殿外聚集呼喊著「我們要國王」的群眾行列，等待她的父母喬治六世與母親伊麗莎白王后走到陽台向群眾致意。

▲▼英國女王伊莉莎白二世（Elizabeth II）。（圖／CFP）

▲伊麗莎白二世25歲登基。（圖／CFP）

【搭乘地下鐵】

女王一生曾經6次搭乘倫敦地下鐵，第一次是在1939年。1969年3月7日，女王第二次搭乘地下鐵，體驗新完工的地鐵路線。法新社當時的報導寫道：「當我們來到綠園站（Green Park），女王必須要購票。她塞了一枚6便士硬幣到售票機裡，但被退了出來。第二次嘗試也失敗。」

【女王上麥當勞】

備受愛戴的黛安娜王妃於1997年逝世後，王室對這場悲劇的冷血反應令大眾感到震驚，王室成員於是決定去與「一般民眾」見見面。

女王出現在英格蘭西北部的一家麥當勞，逛了一家運動用品店，告訴學童自己喜歡看連續劇，還去了一家酒吧。

身為下午茶的愛好者，女王於1999年7月一次有關住房議題的訪問行程中，在蘇格蘭格拉斯哥（Glasgow）和一名家庭主婦喝茶聊天。

那次出訪拍攝的照片中，女王戴著桃紅色帽子，身穿同色套裝，筆挺地坐在茶几旁，與蘇珊．馬卡隆（Susan McCarron）和她的兒子聊天。這些照片被媒體廣泛報導。

蘇珊．馬卡隆拿出家裡最好的瓷器來招待女王。她之後說：「我一點也不緊張，她問房子的情況，我在這裡住多久了，以前住哪裡，住得怎麼樣之類。我覺得她很容易交談。」

▲▼ 英國女王伊莉莎白二世（Elizabeth II）。（圖／CFP）

▲女王多次流露出親民的一面。（圖／CFP）

【閒聊封城】

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情剛爆發時，女王和夫婿菲立普親王（Prince Philip）從白金漢宮搬到溫莎城堡進行隔離，遵行所謂「防疫泡泡」政策。

2020年6月，女王在數位平台首次露面，參加了一場視訊會議和看護人員聊天，討論如何應對這場疫情。女王的女兒安妮公主也參加了那次會議。在封城期間，線上交流成為王室成員常與外界溝通的方式。

負責照顧父母和祖母的艾特金斯（Alexandra Atkins）說，看到王室成員出現在視訊畫面中，感覺「很不真實」。 她說：「我突然意識到，我正坐在自己臥室裡，和王室的（安妮）公主及女王聊天。」

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