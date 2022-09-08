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南韓又遭美國暗算！她「一通電話」利誘台灣晶圓廠　搶走對韓投資

▲▼美國商務部長雷蒙多「一通電話」從南韓手中搶走台廠環球晶圓60億美元投資金。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國商務部長雷蒙多「一通電話」從南韓手中搶走台廠環球晶圓60億美元投資金。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

最近南韓不滿美國通過《通膨削減法案》（IRA），導致南韓產電動車被排除租稅優惠適用範圍。在此之際，美媒報導台灣「環球晶圓」原本打算在南韓投資設廠，豈料在美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）打了一通電話後，讓環球晶圓回心轉意，隨後發表對美50億美元投資計劃，南韓只能氣得牙癢癢。

根據韓媒《朝鮮日報》援引美媒《華爾街日報》於當地時間6日的報導，台灣上櫃公司「環球晶圓股份有限公司」（Globalwafers）是全球位列第3的矽晶片（silicon wafer）生產大廠，今年2月在德國的投資計畫破局後，原本打算將南韓視為投資設廠的替代方案，不過自從6月董事長徐秀蘭（Doris）在與美商務部長雷蒙多通話一小時後，便決定接受美國提出的在美投資設廠方案。

當時徐秀蘭向雷蒙多表示，若投資未能順利獲得美國補助，則將考慮在設廠費用僅為美國3分之1的南韓投資設廠。雷蒙多則在電話掛保證，美國會考慮「計算看看」（We will make the math work）。2週後，環球晶圓便正式發表對美投資計畫，包括向德克薩斯州投資50億美元設新廠、在當地創造1500個工作機會。

▲▼台灣上櫃公司「環球晶圓股份有限公司」。（圖／達志影像／newscom）

▲台灣上櫃公司「環球晶圓股份有限公司」。（圖／達志影像／newscom）

雷蒙多向《華爾街日報》表示，「美國有必要重新支配核心礦物、電動車電池、半導體、人工智慧（AI）等特定技術領域。為了與中國展開競爭，最重要的是務必在美國（設廠）投資」。

《朝鮮日報》分析，這段對話顯示出美國為了確保取得核心物資、創造工作機會，同時在未來經濟霸權的爭奪中取得領導地位，不顧一切地勇往直前。

對美國而言，要在尖端產業戰場上取勝，並沒有所謂的同盟國，只有在現實層面上計算利害得失，才能獲取最大利益；因此在美中霸權紛爭中，就算是分享共同價值的盟友南韓，也沒有絲毫讓步空間。

根據《韓聯社》，南韓外交部今（8）日反駁該則美媒報導，表示台廠環球晶圓之所以將投資設廠地從南韓改至美國，是因為環球晶圓自行做出的決定，而非受到美商務部長雷蒙多的影響。

南韓外交部緩頰，表示環球晶圓先前已經在南韓境內投資6億美元設立、經營2座矽晶片工廠。

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