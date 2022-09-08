停車場溺死兒最後遺言曝光！他開車門助母脫困　淚喊：媽，我愛你

▲慶尚北道浦項市公寓地下停車場僅2人生還，金姓女住戶被迫與兒子天人永隔。（圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

颱風軒蘭諾重創南韓工業重鎮浦項，最高時雨量110.5mm讓溪流冷川（냉천）氾濫，導致某公寓大樓地下停車場瞬間慘遭洪水灌滿，一對母子更因此天人永隔，52歲的母親被迫送走年僅15歲的兒子，最後才得知自己獨活。離別前，兒子對母親深情喊話，「媽，謝謝您撫養我長大」，惹人鼻酸落淚。

根據韓媒《中央日報》、《韓聯社》，慶尚北道浦項市南區仁德洞某公寓大樓地下停車場傳出住戶因挪車失蹤，最後消防人員共搜救出9名住戶，不過生還者只有39歲全姓男子、52歲的金姓女子，他們擠在天花板與排水管之間的縫隙才得以倖存，其他7人被發現時已停止呼吸心跳，52歲金女清醒後才得知自己15歲的兒子已經罹難，悲痛地泣不成聲。

先前報導指出，該公寓大樓警衛室的管理人員於6日清晨陸續透過廣播，呼籲居民儘速前往地下停車場移走愛車，原先該名管理人員認為排水幫浦正常運作，應該不會有大礙，豈料因鄰近的冷川氾濫，導致洪水在不到8分鐘的時間內灌進地下停車場。

事後，15歲金姓少年的父親、52歲金姓婦女的丈夫在慶北浦項醫療院靈堂受訪時，向媒體透露母子倆前往地下停車場遇難時的經過。當時，52歲金女聽完廣播後前往停車場移車，而15歲金姓少年則緊跟在後，金女首先打開車門、坐上駕駛座，不過此時洪水已經灌進停車場內，水深及胸。

▲洪水與大片淤泥灌進浦項某公寓地下停車場。（圖／達志影像／newscom）

由於大水快速灌入，金女無法打開駕駛座的車門，金姓少年見狀便立刻上前打開車門，協助母親逃生。不過金女深知，自己肩膀受傷、體力耗盡，恐怕在劫難逃，因此她不斷對兒子說道，「我可能無法再撐下去了，你一定要活下來」，說服兒子應拋下自己趕緊逃生。

金姓少年只好決定在停車場與母親分離，臨走前他向金女表示，「媽，我愛您。謝謝您撫養我長大！」之後便逃往出口。

金女受困地下停車場長達14個小時，最後於6日晚間9時41分順利獲救，當時她雖然體溫降低，不過意識非常清楚，之後先是送往加護病房治療，經過12個小時後才轉往一般病房。

金姓少年直到金女獲救3個小時後，才終於在7日凌晨0時35分被發現，不過當時他已經停止呼吸心跳。

原先家屬都不敢告訴金女兒子喪命的消息，直到最後金女清醒後才得知真相，內心陷入巨大衝擊，根本無法接受事實。浦項市廳某公務員透露，金女相當自責表示，「我怎麼會在這？我的兒子去哪裡了？」令人忍不住鼻酸落淚。經金姓少年的同學轉述，少年生前與母親的關係非常融洽，母子相處模式宛如好友。

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